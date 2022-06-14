Abdülhamid Han'a Türk bayrağı işlendi 

Mersin'de bakıma alınan, 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'a, Türk bayrağı giydirildi.

Türkiye, enerji sektöründeki çalışmalarında büyük bir adım daha attı.

Türkiye'nin sondaj filosuna bir gemi daha eklendi.

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan 7 Mart'ta yolculuğa başlayan gemi, 19 Mayıs Perşembe günü, Mersin'in Silifke ilçesine geldi.

Türk bayrağı işlendi

Taşucu Limanı'nda bakıma alınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının 'Abdülhamid Han' olarak belirlendiğini söylediği 4'üncü sondaj gemisine, kırmızı- beyaza boyandıktan sonra Türk bayrağı işlendi.

DHA'nın aktardığına göre gemiye ilerleyen günlerde de adı yazılacak.

7'nci nesil üstün teknolojiye sahip, 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki gemi, işlemlerin ardından limana yanaşacak.

2 ay limanda kalacak

Kule yüksekliği 104 metre olan ve aktif konumlandırma sistemi bulunan, 200 kişilik mürettebat kapasiteli gemi, kontroller ve boyama çalışması gibi sondaja hazırlık süreci için yaklaşık 2 ay limanda kalacak.

12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabilen 'Abdülhamid Han', işlemlerden sonra 'Fatih', 'Kanuni' ve 'Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filoya katılan 4'üncü gemi olacak.