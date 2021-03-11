Yeni anayasa tartışmalarının ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2023 yılına sivil bir anayasa ile girileceğine dair inançlı olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Törende konuşma yapan Bakan Gül, 2002'den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda reformlar yapıldığını dile getirdi.

Yeni anayasayla ilgili değerlendirmeler de yapan Gül, adalete erişimin kolaylaştırılmasının temel hedef olduğunu belirtti.

"HUKUK VE EKONOMİ BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN İKİ ÖNEMLİ ÇALIŞMA"

Hukuk ve ekonominin birbirini tamamlayan iki önemli çalışma alanı olduğuna dikkat çeken Gül, "Özellikle hukuk devleti niteliğinin, hukukun üstünlüğünün daha da geliştirilmesi reform anlayışımızın temelinde yer almaktadır. Geleceğin Türkiyesi'nde hukukun, adaletin, özgürlüklerin çıtasının hep daha yükseğe taşınması ve bu anlamda tam demokrasiye çıkması hukukun üstünlüğüne güven veren adalete bağlılığımızın esasıdır. Yatırımların sürdürülebilir olması, ön görülebilir ve sonuçları önceden kestirilebilir bir hukuk pratiğine ihtiyaç duymaktadır." ifadelerini kullandı.

Abdulhamit Gül: 2023'e sivil anayasayla gireceğimize inancım tam

"2023'E SİVİL ANAYASAYLA GİRECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

2023 yılına Türkiye'nin yeni anayasayla gireceğine inandığını belirten Gül, "2023'te yeni yüzyıla yeni sivil anayasayla gireceğimize olan inancımızla, Türkiye'de herkesin, 'işte bu benim anayasam' diyeceği, doğunun da batının da kuzeyin de güneyin de 83 milyonun sahipleneceği bir anayasayı milletimiz hak etmektedir. Türk siyaseti de bu beklentiyi yerine getirecek güçtedir. İşçi, işveren arasında arabuluculuk gibi, vatandaşla devlet arasında arabuluculuk sistemini kuracağız. İdari sulh, dediğimiz tüm teknik hazırlıklarını yaptık. Üreten, insanımıza iş ve istihdam oluşturan bir ekonominin vazgeçilmez şartı hukuki öngörülebilirliktir." diye konuştu.

"YENİ ANAYASA ÇOCUKLARIMIZA BIRAKACAĞIMIZ EN DEĞERLİ MİRAS"

En önemli gündemlerden birinin yeni ve sivil bir anayasa olacağını vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

"Özünde milletin iradesi olan yeni bir anayasa yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır. Milletimiz, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına giderken daha özgürlükçü ve tamamen milletimizin idaresiyle yapılmış bir sivil anayasaya kavuşmayı hak etmektedir. Sivil anayasa, yeni anayasa, milletimizin yeni yüzyıla girerken, milletimizin hak ettiği bir sonuç olmaktadır. Bu konu, Türk siyaseti ve milletimizin bir ödevidir. İnsan hak ve özgürlüklerinin bu söylediğimiz tüm reformların da güvencesi, teminatı olacak ve bunun çıtasını oluşturacak olan yeni anayasadır. Türk siyaseti de milletimize bu ödevi yerine getirecektir. İnancımız budur."

Anayasaların toplumsal sözleşme olduğunu vurgulayan Gül, TOBB'un geçmiş dönemlerde yeni sivil anayasa konusunda yaptığı katkılardan bahsetti ve sivil toplum kuruluşlarının da bu sürece katkı vermesini beklediğini belirtti.