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Abdulhamit Gül, 4. Yargı Paketi'nin kabulünü değerlendirdi

Abdulhamit Gül, 4. Yargı Paketi'nin kabulünü değerlendirdi

Adalet Bakanı Gül, "Güven veren, adalet ve insan haklarını esas alan bir hukuk sistemi için reform adımlarına devam etmek için kararlı olduklarını söyledi.