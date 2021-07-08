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    Abdulhamit Gül, 4. Yargı Paketi'nin kabulünü değerlendirdi

    Adalet Bakanı Gül, "Güven veren, adalet ve insan haklarını esas alan bir hukuk sistemi için reform adımlarına devam etmek için kararlı olduklarını söyledi.
    • AA
    • 08.07.2021 - 23:55
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    Abdulhamit Gül, 4. Yargı Paketi'nin kabulünü değerlendirdi

    4. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konu hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

    Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, paketin ülkeye, millete, adalet sistemine hayırlı olmasını diledi.

    "REFORM ADIMLARINA DEVAM ETMEKTE KARARLIYIZ"

    Süreçte katkı sunan tüm milletvekillerine şükranlarını sunan Gül, "İnsan Hakları Eylem Planı hedeflerimizin uygulama tarafından benimsenmesini ve yasal değişikliklerin hayata geçirilmesini hassasiyetle takip ediyoruz. Herkes için güven veren adalet ve insan haklarını esas alan bir hukuk sistemi için reform adımlarına devam etmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

    Abdulhamit Gül, 4. Yargı Paketi nin kabulünü değerlendirdi #1

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