Abdulhamit Gül, Adli Yıl Açılış Programı'nda konuştu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hukukçular Derneği tarafından düzenlenen programda, hukuk fakültelerinin giriş sıralamasının 100 binlere kadar inmesi konusunda çalışmaların yapıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hukukçular Derneği tarafından bir otelde düzenlenen Adli Yıl Açılış Programı'na katıldı.

Program konuşmasında Gül, adaletin en adil ve makul sürede gerçekleşeceği bir yıl olması dileğinde bulundu.

''UZLAŞTIRMAYI YALNIZCA AVUKATLAR YAPSIN İSTİYORUZ''

Hukuk ve demokrasi arayışına, toplumun her kesiminde katılımcı bir anlayışla sivil toplum kuruluşlarının değerli katkılar sunduğunu dile getiren Gül, "Mülkün temeli adalet, adaletin temeli de savunmadır, savunmanın can damarı da avukatlardır. Avukatlar adil yargılama hakkının sigortasıdır, teminatıdır." diye konuştu.

Gül, "Uzlaştırma görevlerinde yalnızca hukukçulara münhasıran bu görevin verilmesi gerektiğine inanıyoruz ve bu konudaki çalışmamızı önümüzdeki dönem sürdüreceğiz. Uzlaştırmayı yalnızca avukatlar yapsın istiyoruz." ifadesini kullandı.

''YARGI ELE GEÇİRİLECEK BİR MERCİ DEĞİL''

Konuşmasında Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'na değinen Gül, buna göre 256 faaliyetten 133'ünün gerçekleştiğini bildirdi.

Faaliyetleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydeden Gül, "Hedefimiz 2023 yılına kadar güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemini egemen kılmak. Çabamız bu." açıklamasında bulundu.

Yargıdaki reformları toplumun her kesimiyle masaya oturarak yaptıklarını anımsatan Gül, "Yargı ele geçirilecek bir merci değildir, yargı asla ama asla el uzatılmaması gereken, hepimizin ortak değeridir. Bunu koruyarak yolumuza devam etmemiz gerektiğine inanıyoruz." görüşünü paylaştı.

HUKUK FAKÜLTESİNE GİRİŞ SIRALAMASI 100 BİNE DÜŞECEK

Hukuk mesleklerinde giriş sınavı geleceğini ve meslekte kalitenin daha da artacağını vurgulayan Gül, hukuk fakültesine giriş için üniversite sınavında sıralamanın 200 binden 125 bine düştüğünü, gelecek yıl da 100 bine düşeceğini, bunun bir reform olduğunu söyledi.

Avukatlara yeşil pasaport verilmesi, e-duruşma uygulaması, yargıda hedef süre ve celse uygulamalarına da değinen Bakan Gül, adalete erişim konusunda kolaylaştırıcı adımlar attıklarını dile getirdi.

Bazı avukatlık hizmetlerinde Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 18'den yüzde 8'e indirildiğini hatırlatan Gül, "Önümüzdeki dönemde adli yıl süreci içerisinde tüm avukatlık hizmetlerindeki KDV oranının yüzde 18'den daha aşağıya indirilmesini de takip edeceğiz, inşallah gerçekleştireceğiz." dedi.

Adalet Bakanı Gül, savunma hakkının güçlendirilmesine yönelik hedeflerin de bu dönemde hayata geçirileceğini kaydederek, "Temel yaklaşımımız vatandaşımızın memnuniyetini arttırmak, vatandaşımızın 'adalet tecelli etti' duygusunu tesis etmek, temin etmek. Bunu da sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

KAMU AVUKATLARININ ÖZLÜK HAKLARI VE CMK ÖDEMELERİ

Kamu avukatlarının özlük haklarına da dikkati çeken Gül, bu konudaki iyileştirmeleri takip edeceklerini aktardı.

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamındaki avukatlık ücretlerinin ödemelerinde önemli artışlar yapıldığını belirten Gül, "Bu yılın başından itibaren ödediğimiz miktar 339 milyon 914 bin, yıl sonuna kadar yaklaşık 550 milyon lira, avukatlarımıza ödeme yapılacak." diye konuştu.

Bakan Gül, stajyer avukatların da desteklenmesi konusunu yakından takip ettiklerini söyledi.

Yargı alanındaki reformların TBMM'deki yasal çalışmalarına destek veren Cumhur İttifakı'ndaki AK Parti ve MHP'ye teşekkür eden Gül, "Önümüzdeki dönemde Meclis açıldığında da yargı paketleriyle tüm bu hedeflerin hayata geçmesinin, ortak aklın izinin sürülmesinin takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

ANKARA'YA YAPILACAK YENİ ADLİYENİN TEMELLERİ YIL SONUNDAN ÖNCE ATILACAK

Ankara'da 6-7 ayrı adliyede hizmet verildiğini anımsatan Gül, konuyla ilgili proje çalışmalarının sürdüğünü ve bitme aşamasına geldiğini kaydetti.

Yıl sonuna kadar yeni adliyenin temelinin atılacağını aktaran Gül, "Mevcut Sıhhiye Adliyesi'nin sekiz katı büyüklüğünde, Ankara'daki tüm adliyelerin dört katı büyüklüğünde olacak şekilde Yenimahalle'de Ankara Adliyesi'nin inşallah temelini yıl sonuna varmadan atmış olacağız. Çok büyük bir proje, Türkiye'nin en büyük adliyesi olacak." dedi.

Gül, İstanbul'da Küçükçekmece'de adliye binasının da kullanıma hazır hale geldiğini, Büyükçekmece'de bir adliye ihtiyacı olduğunu, bu konuda da çalışmaların sürdüğünü bildirdi.