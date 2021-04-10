- Haberler
- Gündem Haberleri
- Abdulhamit Gül, annesinin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu
Abdulhamit Gül, annesinin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kaybettiği annesi Saliha Gül'ün kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu.
- Haber Merkezi
- 10.04.2021 - 21:19
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün akşam saatlerinde annesi Saliha Gül'ü kaybetti.
Adalet Bakanı Gül'ün annesi Saliha Gül için bugün Asri Mezarlık’ta bulunan Bahaeddin Nakıboğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
ANNESİNİN MEZARI BAŞINDA KUR'AN-KERİM OKUDU
Saliha Gül’ün cenazesi namazın ardından Asri Mezarlık'taki aile mezarlığına defnedildi.
Abdulhamit Gül, defin işleminin ardından annesinin kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu.
Abdulhamit Gül, annesinin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu