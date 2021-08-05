Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası Mustafa Haytaoğlu ile cep telefonuyla görüştü.

Antalya'nın Kadirli ilçesindeki taziye çadırına giderek Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası Mustafa Haytaoğlu'na başsağlığı dileyen AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, burada Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü cep telefonuyla aradı.

"BAKANIMIZ BU DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞINI SÖYLEDİ"

Baba Haytaoğlu, Bakan Gül ile görüşmesinin ardından açıklamada bulundu. Bakan Gül'ün kendisine başsağlığı dilediğini belirten Haytaoğlu, "Sayın Adalet Bakanımız ile görüştüm ve bu davanın takipçisi olacağını söyledi. Tüm Türk halkının arkamızda olduğunu söyledi. Allah Bakanımızdan da tüm halkımızdan da razı olsun." dedi.

Abdulhamit Gül, Azra Gülendam'ın babasıyla görüştü VİDEO



VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ

Antalya'da 28 Temmuz'dan beri kızlarından haber alamayan Haytaoğlu Ailesi'nin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatılmış, genç kızın cesedi Varsak ormanlık alanında gömülmüş halde bulunmuştu.

Şüpheli M.M.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Haytaoğlu'nun cenazesi, dün Kadirli ilçesindeki töreninin ardından toprağa verilmişti.