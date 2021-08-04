Abdülhamit Gül: Bu toprakları yine yeşerteceğiz

Abdülhamit Gül: Bu toprakları yine yeşerteceğiz

Yanan bölgelerde otel gibi yapıların inşa edileceği iddialarının ortaya atılması üzerine Bakan Gül, bu bölgelerde yeniden ormanların yetiştirilmesinin anayasal yükümlülük olduğunu vurguladı.

Yaşanan orman yangınları birçok bölgede bitki ötrüsünü yok etti.

Vatandaşların evlerinin yanı sıra doğada bulunan canlıların yaşam alanları da yok oldu.

Yaşanan felaket karşısında ekipler ve vatandaşlar alevleri söndürmek için seferber oldu.

Birçok noktada etkili olan orman yangınları ile söndürme çalışmaları sürerken, ortaya atılan asılsız iddialar da en az yangın kadar gündemi etkiledi.

OTEL YAPILACAK İDDİALARI

Başta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, yangınların rant için çıkarıldığı iddiaları birçok kesim tarafından ortaya atıldı.

Yanan ormanların yerine otel gibi yapıların yapılacağı iddiaları sosyal medyada belli çevreler tarafından destek toplarken, devlet kanadından konuya yönelik gerekli izahatlar yapıldı.

Son olarak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de çıkan yangınlarda zarar gören bölgelerde herhangi bir yapının inşa edilmesinin anayasal olarak imkansız olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımla açıkladı.

“YANAN ORMANLARIN YERİNE ANCAK YENİ ORMAN YETİŞTİRİLİR”

Bakan Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yanan ormanların yerinde ancak yeni orman yetiştirilir. Bu, anayasal yükümlülük ve aynı zamanda vicdani sorumluluğumuzdur. Dayanışma ve el birliğiyle bu toprakları yine yeşerteceğiz.”