Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyada depremle ilgili provokatif paylaşımlar yapan kişilere yönelik gerekli takiplerin yapıldığını belirtti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, depremin ardından sosyal medyadan yapılan çirkin paylaşımlar yapan şahıslar hakkında açıklamalarda bulundu.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bakan Abdulhamit Gül, Cumhuriyet başsavcılıklarının soruşturma başlattığını; Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep'te 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

"KİMSE ACIMIZI SUİSTİMAL EDEMEZ"

Bakan Gül, ''Tüm kurumlarımız İzmir’in yaralarını saramaya devam edecek. Dualarımız enkaz altındaki vatandaşlarımızla. Ortak acılar ortak duygudaşlığı gerektirir. Cumhuriyet başsavcılıklarımız acılarımız enkaz altındayken bu acıları provoke edenlere karşı soruşturmalarını başlatmıştır. Kimse birliğimizi kardeşliğimizi acımızı suistimal edemez bunu etmek isteyenlere de adaletimiz asla müsaade etmeyecektir. Tüm süreçlerde yine gerekli takip yapılmaktadır '' ifadelerini kullandı.

Abdulhamit Gül: Çirkin paylaşımlarla ilgili 3 kişi gözaltında