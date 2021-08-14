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    Abdulhamit Gül, Emirhan Yalçın için Kur'an-ı Kerim okudu

    Abdulhamit Gül, Emirhan Yalçın için Kur'an-ı Kerim okudu

    Emirhan Yalçın'ın ailesine taziye ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okuyan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2021 - 14:27
    • Güncelleme : 14.08.2021 - 15:03
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    Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından olaylar büyüdü.

    Yalçın'ın ölümü sonrası ilçede toplanan kalabalık, yabancı uyruklulara ait evleri taşladı, iş yerlerine ve araçlarına zarar verdi.

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, yaşanan bu gelişmeler sonrası bıçaklanarak öldürülen Emirhan Yalçın'ın ailesini dün ziyaret etti.

    AİLENİN KUR'AN OKUMA RİCASINI KIRMADI

    Ziyarette hukuki süreci yakından takip ettiklerini, olayın faillerinin cezalarını çekeceğini söyleyen Bakan Gül, Emirhan Yalçın'ın babası Osman Yalçın'a başsağlığı diledi.

    Bakan Gül taziye ziyaretinde daha sonra, ailenin isteği üzerine Kur'an-ı Kerim de okudu.

    Adalet Bakanı Gül Emirhan Yalçın için Kur'an-ı Kerim okudu VİDEO

    Abdulhamit Gül, Emirhan Yalçın için Kur an-ı Kerim okudu #1

    Abdulhamit Gül, Emirhan Yalçın için Kur an-ı Kerim okudu #2

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