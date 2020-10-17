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    Abdulhamit Gül: Ermenistan terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi

    Adalet Bakanı Gül, Ermenistan'ın Gence'ye saldırısı sonrası açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2020 - 02:36
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    Abdulhamit Gül: Ermenistan terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi

    Ermenistan gece saatlerinde Azerbaycan'ın Gence kentinde sivilleri hedef aldı. Düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybeti ve yaralandı.

    Saldırı sonrası Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, açıklamalarda bulundu.

    "ERMENİSTAN TERÖR DEVLETİ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

    Gül, “Ermenistan, terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiş, sivillere saldırarak yine insanlık suçu işlemiştir. Bu alçaklığı lanetliyorum. Daima Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikteyiz. Can Azerbaycan asla yalnız kalmayacak” dedi.

    Abdulhamit Gül: Ermenistan terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi #1

    Ermenistan, Gence'de yine sivilleri hedef aldı VİDEO

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