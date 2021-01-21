Abdulhamit Gül: Görevim süresince, cübbe giymeyeceğim

Adalet Bakanı'nın yargının işleyişine müdahale etmesinin beklenemeyeceğini ifade eden Gül, "Görevim süresince o cübbeyi giymedim ve giymeyeceğim." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen "5. Yılında İstinaf Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Gül burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"CÜBBE GİYMEDİM. GİYMEYECEĞİM"

Adalet Bakanı'nın yargının işleyişine müdahale etmesinin beklenemeyeceğini ifade eden Gül, "Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar, kurallar, usuller işler; hukuk işler.

Abdulhamit Gül: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir VİDEO

Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz. Adalet Bakanından da bu işleyişe müdahale etmesini bekleyemez.

Adalet Bakanının cübbesi yoktur, görevim süresince o cübbeyi giymedim ve kimse kusura bakmasın asla da giymeyeceğim." dedi.