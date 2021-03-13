Abdulhamit Gül, Hakim ve Savcı Kura Töreni'ne katıldı

HSK tarafından mesleğe kabul edilen 357 hakim ve Cumhuriyet savcısının kura töreni, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla gerçekleşti.

Adalet Bakanı Abduhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından mesleğe kabullerine karar verilen 357 hakim ve Cumhuriyet savcısının dün gerçekleşen kura törenine katıldı.

MEB Şura Salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 2021 yılının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı yılı olarak ilan edildiğini anımsattı.

Bakan Gül, Türkiye’de dönem dönem milli iradeye yapılan müdahaleler nedeniyle demokrasisini erken dönemde olgunlaşmadığını ifade etti.

KALİTEYİ ARTIRACAK DÜZENLEMELER

Yargının artık darbecileri yargıladığı bir dönem içerisinde olduğunu belirterek, yargısal hizmetlerde en önemli unsurun insan olduğunu kaydeden Bakan Gül, “Hukuk fakültelerine girişte başarı puanını yükseltilmesine yönelik çok önemli adımlar attık. Bu konuda 190 binlerden 125 bine, 100 binlere kadar yükselttik. Yine mesleğe girişten okul bittikten sonra da mesleğe giriş döneminde sınav getirildi. Buda yine kaliteyi artıracak diğer düzenlemedir.” dedi.

Çalışmalarını sürekli eğitim anlayışıyla sürdürdüklerini dile getiren Bakan Gül, “2021 yılında da 6 bin 800 hakim ve savcımıza meslek içi eğitim vermeyi planlamaktayız. Buna göre çalışmalarımızı yaptık.” dedi.

"BİR AİLEYİZ"

Adaletin herkes için olduğunu vurgulayan Gül, hakimlik mesleğinin büyük bir dirayet gerektirdiğini söyledi. Adliyenin kapasını adaletin kapısı olarak niteleyen Bakan Gül konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yarın mesleğe başlığınızda annenize babanıza, kardeşinize adliyede bir kamu kurumunda nasıl davranılmasını istiyorsanız, nasıl muamele edilmesini istiyorsanız; sizde gelen bir kişiye annenizmiş gibi, babanızmış gibi, kardeşinizmiş gibi muamele etmeniz lazım. Biz 84 milyon Türkiye olarak bir aileyiz. Bu konuda hakim ve savcılarımızın, vatandaşımıza olan yaklaşımı çok önemlidir. Kullanacağımız nezaket dili gerek vatandaşlarımıza gerek meslektaşlarımıza adliyedeki çalışma arkadaşlarımıza çok önemlidir. Sizler orada adaleti temsil ediyorsunuz.”





"BEŞERİ MÜNASEBETLERE DİKKAT"

Mesleğe yeni başlayan hakim ve savcıların, sosyal hayatlarında da çok dikkatli olmalarını isteyen Bakan Gül, “Sosyal medya başta olmak üzere, sosyal mesafe koymanız gereken beşeri münasebetler ve sosyal ortamlar da var. Hakim, adliyede de adliye sonrasındaki insani ilişkilerinde de mahkemeye, adliyenin vakarına yakışır tutum içinde olmalıdır. 'Şu avukatla, şu iş adamlarıyla arası çok iyidir, adliyeye, hakime onlarla ulaşırsınız' algısı oluşuyorsa orada hakimlik, savcılık mesleğine yakışır vakar yok demektir.

'Şu avukat, bu hakimle çok iyidir. Bu avukatı tutarsak katkısı olur' diye bir algı bile adalete çok büyük zarar verir. Gerek adliyede, gerek adliye dışında her türlü imayla bile olsa görüşlerimizi, sosyal münasebetlerimizi itinayla oluşturmamız gerekir.” diye konuştu.

"YARGININ, HAKİKATİ ANLATMAKTA VERDİĞİ KARARDAN BAŞKA BİR GÜCÜ YOK"

Verilecek kararların tarafların beklentilerini karşılaması ve yargıya güveni artırması gerektiğinin altını çizen Gül, “Yargının hakikati anlatmakta karardan başka bir gücü, imkanı yok. Mademki en temel ifade aracımız kararlarımızdır o zaman bu kararları en doğru ve yeterli biçimde kullanmak en temel vazifemizdir.” şeklinde konuştu.

Türk milletinin beklentisinin adil kararın makul sürede verilmesi olduğunu ifade eden Gül, karar verilirken hukuk ve vicdanın dışında hiçbir sese aldırılış edilmemesi gerektiğini belirtti.

Bakan Gül, "Sözünüz ve kararınızla her daim adalete hayat vermenizi temenni ediyorum, bunu yapacağınıza da canı gönülden inanıyoruz. Sizler adalet meşalesini daha güçlü şekilde yakacaksınız. Hukukun, vicdanın ve anayasanın dediğine itibar edeceksiniz, daha önceki kötü örneklerde olduğu gibi değil. Anayasadan başka hiçbir yerden emir almayacaksınız." diye konuştu.

357 HAKİM VE SAVCININ İLK GÖREV YERİ BELİRLENDİ

Konuşmaların ardından mesleğe yeni başlayan 357 hakim ve savcının ilk görev yerleri kura ile belirlendi.

Avukatlık mesleğinden geçen 9. Dönem 261 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcı adayından 161 hakim adayın 99’u kadın, 62’si erkek. Yine mesleğe kabulüne karar verilen avukatlık mesleğinden geçen 9. Dönem 100 cumhuriyet savcısı adayının 36’sı kadın 64’ü erkek. Mesleğe kabulüne karar 14. Dönem 96 idari yargı hakim adayının 25’i kadın, 71’i erkek.

Programda ayrıca, Adalet Bakanlığı tarafından teşkilatın her kademesinde görev yapan yargı mensubu ve personelin katılımıyla "2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı"na özel hazırlanan İstiklal Marşı klibinin gösterimi yapıldı.

Törene, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Celal Mümtaz Akıncı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK ve yüksek yargı üyeleri ile Adalet Bakan Yardımcıları katıldı.