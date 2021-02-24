Abdulhamit Gül: Hiçbir zaman geri adım atmayacağız

Abdulhamit Gül: "Ne olursa olsun, şer odakları karşısında hiçbir zaman geri adım atmayacağız, terörle mücadelemizi bir terörist bile kalmayıncaya kadar sürdüreceğiz."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

"Ne olursa olsun, şer odakları karşısında hiçbir zaman geri adım atmayacağız, terörle mücadelemizi bir terörist bile kalmayıncaya kadar sürdüreceğiz. Birliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza edeceğiz. Ülkemizin bağımsızlığını, milletimizin egemenliğini, insanımızın haklarını korumaya devam edeceğiz. Şairin, 'Bu vatan, toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır' dediği gibi, sıradağlar gibi birbirimize, bu millete sırtımızı dayayacağız. Bu millete namlusunu uzatmış, askerimizi, polisimizi şehit etmişlere sırtını dayayanlara da en güçlü cevabı, en güçlü şekilde verdik, vermeye de devam edeceğiz.

Bağımsız Türk yargısının verdiği kararları her fırsatta endişeyle karşılayanlar, nedense 13 masumun şehit edildiği bu vahşet karşısında, terör karşısında dillerini yuttular, bir cümle bile söyleyemediler. Hayatları boyunca terör örgütünün değirmenine su taşıyanların içeride ve dışarıda barış naraları atmasına artık bu millet kanmıyor. Türkiye o değirmenleri Allah'ın izniyle terörün ve teröristin başına yıkmaya devam edecektir."



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