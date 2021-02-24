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- Abdulhamit Gül: Hiçbir zaman geri adım atmayacağız
Abdulhamit Gül: Hiçbir zaman geri adım atmayacağız
- AA
- 24.02.2021 - 13:48
- Güncelleme : 24.02.2021 - 13:57
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
"Ne olursa olsun, şer odakları karşısında hiçbir zaman geri adım atmayacağız, terörle mücadelemizi bir terörist bile kalmayıncaya kadar sürdüreceğiz. Birliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza edeceğiz. Ülkemizin bağımsızlığını, milletimizin egemenliğini, insanımızın haklarını korumaya devam edeceğiz. Şairin, 'Bu vatan, toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır' dediği gibi, sıradağlar gibi birbirimize, bu millete sırtımızı dayayacağız. Bu millete namlusunu uzatmış, askerimizi, polisimizi şehit etmişlere sırtını dayayanlara da en güçlü cevabı, en güçlü şekilde verdik, vermeye de devam edeceğiz.
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