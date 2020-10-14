Abdulhamit Gül: Işıkları millet açar, millet kapatır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım, Twitter hesabından göndermeli "ışık" paylaşımı yapmıştı.

Yıldırım'ın yaptığı paylaşım üzerine birçok kişiden tepki gelmişti. Bir tepki de Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi.

"IŞIKLARI MİLLET AÇAR MİLLET KAPATIR"

Gül yaptığı paylaşımda, "Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları Millet açar, Millet kapatır." ifadelerinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın yaptığı paylaşıma tepki gösterdi / HABERİ İÇİN TIKLAYIN