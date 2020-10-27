Abdulhamit Gül: Kasetlerle gelen kişinin iddialarını ciddiye almıyoruz

Bakan Gül: "Koltuğu için kolunun altında kasetlerle gelen birinin bizlere söyleyeceği lafların hiçbirisini kabul etmiyoruz."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AYM'nin Enis Berberoğlu ile ilgili hak ihlali kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

Bakan Gül: "Yargı süreci devam ederken Adalet Bakanı olarak değerlendirme yapmam doğru olmaz. Ancak Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Bunda hiç şüphe yoktur. Hukuk, kişiye göre değil kanunlar çerçevesinde yürür..

Sayın Kılıçdaroğlu aynaya baksın. Koltuğu için kolunun altında kasetlerle gelen birinin bizlere söyleyeceği lafların hiçbirisini kabul etmiyoruz. Bizim tek derdimiz adalete hizmet yönünde emaneti koruyabilmek. Şahsımızla ilgili söylediği hususları da kendisine iade ediyorum."

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