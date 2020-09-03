Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İnsan Hakları Eylem Planı, hak ve özgürlüklere ilişkin standartları daha da yükseltmek için önemli yol haritası olacaktır." dedi.

Türkiye Adalet Akademisi'nde düzenlenen "24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitimi Açılış Programı"na katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, önemli açıklamalar yaptı.

İnsan Hakları Eylem Planı'nın hak ve özgürlüklere ilişkin standartları daha da yükseltmek için önemli yol haritası olacağını belirten Bakan Gül, "İnsan olmanın onurunda, insan haklarının eşit temelinde buluşarak nefretin, ırkçılığın, ayrımcılığın üstesinden gelebiliriz." dedi.

"İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI'NIN YENİLİKLERİ ÖNEMLİ"

Bakan Gül, "İnsan haklarına ilişkin konuların sadece bir mevzuat olmadığına inanıyoruz. Bu anlamda İnsan Hakları Eylem Planı'nın yenilikleri ve faaliyetleri önemli." ifadelerini kullandı.

Abdülhamit Gül: Nefretin, ırkçılığın, ayrımcılığın üstesinden gelebiliriz İZLE

"AİHM İLE TÜRK YARGI SİSTEMİNİN İYİ DİYALOGLARI VAR"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile iyi bir diyalof ve iş birliği içerisinde olduklarını aktaran Bakan Gül, "Ülkemiz Avrupa Konseyi'nin kurucu üyeleri arasındadır. Sözleşmeye taraf olan ülkemiz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) bireysel başvuru hakkını da tanımıştır. AİHM ile bu anlamda Türk yargı sisteminin çok iyi diyalogları vardır. AİHM'in etkili bir şekilde işleyişine katkıda bulunmak amacıyla konseyin çalışmalarıyla da uyumlu faaliyetler sürdürülmektedir. Yeni iç hukuk yolları oluşturmak suretiyle uyuşmazlıkların AİHM'e intikal etmeden çözülmesi konusunda çok önemli adımlar atılmıştır." diye konuştu.