Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tarikat ve cemaatlerin yargıda yapılandığına dair iddialara yanıt verdi.

Haber Global ekranlarında Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programının dün geceki konuğu Adalet Bakanı Abdulhamit Gül oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Gül, programda Candaş Tolga Işık'ın da sorularına yanıt verdi.

Programda, son günlerde kamuoyunun gündemini meşgul eden " Tarikatların yargıda yapılandıkları" iddiaları da konuşuldu.

Işık, Bakan Gül'e bu konu ile ilgili, "15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bir takım cemaatlerin, tarikatların adı geçiyor, bunların yargıda yapılandıkları ve FETÖ benzeri bir riskin yavaş yavaş yaklaştığı, yüksek yargıyı, mahkemeleri ele geçirdikleri söyleniyor. Hakyol ve Menzil tarikatlarının ismi geçiyor. Siz bunlardan haberdar mısınız?" ifadeleriyle sorusunu yönlendirdi.

Abdulhamit Gül: Tarikatların yargıda yapılanması söz konusu değil VİDEO

BU İTHAMLARI KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

Bakan Gül ise yargının hiçbir zaman ele geçirlemeyeceğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı;

"Yargıya sistematik olarak her dönemde bir saldırı oldu. 15 Temmuz sonrasında yargı ilk kez bir darbeyi yargılıyor. Dolayısıyla bunu yapan bir yargıya yönelik saldırı söz konusu. Yargı Türk milletinin yargısıdır. Dolayısıyla bu tür yargıya yönelik ithamları kabul etmek mümkün değil. HSK disiplin anlamında bir konu varsa, dedikodu, yıpratmaya yönelik ifadelerin dışında gerçek hangi olgu varsa gereğini yapıyor.

"YARGININ ADALETTEN BAŞKA İDEOLOJİSİ OLMAZ"

Yargıya yönelik bu saldırıların art niyetli bir şekilde olduğunu kabul etmek lazım. Yargı, tamamen ideolojisini adalete teslim eden bir mekanizmadır. Yargının başka ideolojisi olmaz.



Hiçbir şey, hiçbir kişisel görüş yargıda egemen olamaz. Yargıya egemen olacak tek görüş adalettir. Adaletten başka hiçbir görüş egemen olamaz. Başka hangi somut olgu varsa, HSK anayasal bir kurumdur."