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    Abdulhamit Gül: Ticari gemimize yapılan müdahale yetkisiz ve hukuksuzdur

    Adalet Bakanı Gül: "Libya'ya giden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisiz ve hukuksuzdur. Uluslararası hukuka dayalı tüm haklarımızı kullanacağız."
    • AA
    • 25.11.2020 - 10:29
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    Abdulhamit Gül: Ticari gemimize yapılan müdahale yetkisiz ve hukuksuzdur

    Adalet Bakanı Gül: "Libya'ya giden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisiz ve hukuksuzdur. Uluslararası hukuka dayalı tüm haklarımızı kullanacağız."

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