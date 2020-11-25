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- Abdulhamit Gül: Ticari gemimize yapılan müdahale yetkisiz ve hukuksuzdur
Abdulhamit Gül: Ticari gemimize yapılan müdahale yetkisiz ve hukuksuzdur
Adalet Bakanı Gül: "Libya'ya giden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisiz ve hukuksuzdur. Uluslararası hukuka dayalı tüm haklarımızı kullanacağız."
- AA
- 25.11.2020 - 10:29
Adalet Bakanı Gül: "Libya'ya giden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisiz ve hukuksuzdur. Uluslararası hukuka dayalı tüm haklarımızı kullanacağız."