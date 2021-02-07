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- Abdulhamit Gül: Türk yargısı, milletimiz adına hesap sormaya devam edecek
Abdulhamit Gül: Türk yargısı, milletimiz adına hesap sormaya devam edecek
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ülkeye, millete ve milli iradeye tuzak kurmaya kalkışanlardan, millet adına Türk yargısının hesap sormaya devam edeceğini söyledi.
- AA
- 07.02.2021 - 16:15
- Güncelleme : 07.02.2021 - 16:23
Bakan Gül: "Ülkemize, milletimize, milli iradeye tuzak kurmaya kalkışan kim olursa olsun, Türk yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecektir"