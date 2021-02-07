Abdulhamit Gül: Türk yargısı, milletimiz adına hesap sormaya devam edecek

Abdulhamit Gül: Türk yargısı, milletimiz adına hesap sormaya devam edecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ülkeye, millete ve milli iradeye tuzak kurmaya kalkışanlardan, millet adına Türk yargısının hesap sormaya devam edeceğini söyledi.

Bakan Gül: "Ülkemize, milletimize, milli iradeye tuzak kurmaya kalkışan kim olursa olsun, Türk yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecektir"

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