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    Abdulhamit Gül: Türk yargısı, milletimiz adına hesap sormaya devam edecek

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ülkeye, millete ve milli iradeye tuzak kurmaya kalkışanlardan, millet adına Türk yargısının hesap sormaya devam edeceğini söyledi.
    • AA
    • 07.02.2021 - 16:15
    • Güncelleme : 07.02.2021 - 16:23
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    Abdulhamit Gül: Türk yargısı, milletimiz adına hesap sormaya devam edecek

    Bakan Gül: "Ülkemize, milletimize, milli iradeye tuzak kurmaya kalkışan kim olursa olsun, Türk yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecektir"

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