Abdulhamit Gül uzun yargılamalardaki tazminatlar hakkında konuştu

Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde söz alan Abdülhamit Gül, "Uzun yargılama zararlarında mahkemeye gitmeden tazminat hakkı getirilecek" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı 2022 bütçeleri görüşüldü.

UZUN YARGILAMADAN KAYNAKLI ZARARLAR YÖNÜNDE KOLAYLIKLAR OLACAĞI BELİRTİLDİ

Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde söz alan Abdülhamit Gül, gecikmeyen adalet ve kolaylaştıran hukuk için yeni adımlar atacaklarını belirterek, "Uzun yargılamadan kaynaklı zararlar yönünden Bakanlığımız nezdinde İnsan Hakları Tazminat Komisyonuna başvuru imkanı getireceğiz. Yani davası çok uzun sürdüğü için mağdur olan vatandaş artık bir daha 'Ben mağdur oldum, tazminat almak için mahkemeye başvurmak zorunda kalıyorum.' demeyecek. Mahkemeden kaynaklı bir eğer uzama, makul süre aşıldıysa devlet olarak, yürütme olarak vatandaşımızın mağduriyetini giderecek bir düzenleme yapacağız." diye konuştu.

Abdülhamit Gül uzun yargılamalardaki tazminatlar hakkında konuştu VİDEO



"ÜST MAHKEMELERDEKİ SÜRELERDE DÜZENLEME YAPACAĞIZ"

Bakan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üst mahkemelere başvuru hususunda çok farklı süreler var. Bu sürelerle ilgili yeknesaklık sağlayacak düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Boşanma davalarının uzun sürmesinden kaynaklı mağduriyetleri ortadan kaldıracak bir usul üzerinde çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. E-tebligat, e-duruşma, ara buluculuk gibi seri muhakeme, basit yargılama gibi yeni usullerin de kapsamını genişletmiş olacağız."





BAKAN GÜL 3600 EK GÖSTERGE KONUSUNA DA DEĞİNDİ

Adalet personelinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları da sürdürdüklerini bildiren Gül, "2022 yılı içerisinde düzenlenecek 3600 ek gösterge dahil tüm iyileştirmelerden adliye ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personelimizin de yararlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi hususunda da somut neticeleri 2022’de alacağımıza inanıyoruz. Fazla mesai ücretinin kapsamı ve miktarını artıracağız. Yine, 675’deki düzenlemeyle 'adalet hizmetleri sınıfı' oluşturarak bu konuda yeni bir hizmet sınıfının oluşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2022’de 12 bin yeni personel alacağız." dedi.

"HER VATANDAŞIMIZIN, 'BENİM İÇİN ÇALIŞAN BİR YARGI VAR' DUYGUSUNA KAVUŞMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Gül, "İnanıyorum ki 2023 yılına kadar hala devam eden reformlar hayata geçecek ve her bir vatandaşımızın daha güvenli bir şekilde, adliyenin kapısından geçerken de o kapıdan girince de 'Evet, benim için, adalet için çalışan bir yargı var.' duygusuna kavuşması için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.