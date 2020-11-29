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    Abdulhamit Gül ve İbrahim Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle buluştu

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, azınlık cemaatlerinin ruhani liderleri ve vakıf temsilcileriyle bir araya geldi.
    • AA
    • 29.11.2020 - 17:30
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    Abdulhamit Gül ve İbrahim Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle buluştu

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, azınlık cemaatlerinin ruhani liderleri ve vakıf temsilcilerini kabul etti.

    Gül ve Kalın, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantı öncesinde katılımcıları sosyal mesafe kuralına uyarak tek tek selamladı.

    GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

    Görüntü verilmesinin ardından basına kapalı gerçekleşen toplantıya, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin ve Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'nın da aralarında bulunduğu azınlık cemaatleri ruhani liderleri ve vakıf temsilcileri katıldı.

    Abdulhamit Gül ve İbrahim Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle buluştu #1

    Abdulhamit Gül ve İbrahim Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle buluştu #2

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