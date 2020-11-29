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Abdulhamit Gül ve İbrahim Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle buluştu

Abdulhamit Gül ve İbrahim Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle buluştu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, azınlık cemaatlerinin ruhani liderleri ve vakıf temsilcileriyle bir araya geldi.