Abdulhamit Gül: Vesayetle mücadele, anayasa ile taçlanmalı

Yargı Reformu Stratejisi'nin paylaşılmasının ardından uygulamaların izlenmesi ve tartışılması için ekiple bir araya gelen Bakan Gül, vesayetle mücadelenin anayasa ile taçlanması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Yargı Reformu Stratejisi kamuoyuna duyurulmuştu.

Duyurulan uygulamanın izlenmesi için kurulan Yargı Reformu Stratejisi İzleme ve Değerlendirme Kurulu, bugün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün başkanlığında toplandı.

Burada anayasada vesayetle mücadeleye yönelik önemli mesajlar veren Bakan Gül, mücadelenin anayasa ile taçlanması gerektiğini söyledi.

"EN ÖNEMLİ MİRAS, SİVİL ANAYASADIR"

Adalet Bakanı Gül, "Yarınlarımıza bırakacağımız en önemli miras; yeni, sivil, daha demokratik bir anayasadır. Cumhuriyetimiz ikinci yüzyıla, bu anayasayla girmeyi hak etmektedir.

Bir toplumsal sözleşmeyle anayasayı yapmak milletimize olan ödevimizdir. Anayasa yapım sürecinin de uzlaşmayla yapılması çok önemlidir.

"VESAYETLE MÜCADELE, ANAYASA İLE TAÇLANMALI"

Vesayetle kalıcı mücadeleyi tamamlamanın zirvesi, yeni ve sivil bir anayasadır. Vesayetle mücadele, anayasa ile taçlanmalı ve başarıyla sonuçlanmalıdır." dedi.

BELGENİN HAZIRLANMASI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin toplumun tüm paydaşlarıyla, ilgili barolar, noterler, yargı kurumları, avukatlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla birlikte hazırlandığını belirtti.

SÜREÇTE ŞEFFAFLIK

Hazırlanma sürecinin büyük bir katılım ve şeffaflıkla yürütüldüğünü anlatan Gül, "Çünkü yargı, sadece bir masa etrafında, belirli kişilerin hazırlayacağı stratejiyle değil, toplumun tüm kesimlerinin görüşleriyle stratejisinin, politika belgelerinin hazırlaması gereken bir önemli kurum. Bu nedenle hazırlama sürecinde de büyük bir katılımla ve şeffaflıkla bu süreci yürütmeye gayret ettik ve bunda da başarılı olduk." değerlendirmesinde bulundu.

İnsan Hakları Eylem Planı'nın da yine aynı anlayışla hazırlanıp kamuoyuna sunulduğunu, hayata geçirilmesi için de gayret gösterdiklerini bildiren Gül, bir belgenin sadece hazırlanıp kamuoyuyla paylaşılmasının yeterli olmayacağını vurguladı.

"TOPLUMUN HER KESİMİNİN GÖRÜŞLERİNİ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Elbette bu belgenin uygulanmasını, uygulamalardaki aksaklıkları, ihtiyaçları da masaya yatırmak, yakından takip etmek önem arz etmektedir. Toplantıyı, bu sürece yapacağı katkı bakımından çok önemli görüyoruz. Bunun da uygulanması için hep birlikte takip edeceğiz. Şeffaflıktan yoksun bir sürecin başarılı olması mümkün değildir. Bu nedenle hazırlık sürecinde olduğu gibi uygulama sürecinde de her türlü görüşe, eleştiriye, öneriye açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sizlerden gelecek katkı uygulama sürecinin başarısını arttıracaktır. Tüm bu süreçlerde toplumun her kesiminin, ilgili tüm paydaşların önerilerini, görüşlerini almaya devam edeceğiz. Uygulamadaki aksaklıkları da yakından takip etmeyi sürdüreceğiz."

"BELGEDE YER ALAN 133 FAALİYET HAYATA GEÇTİ"

Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan faaliyetlere ilişkin verileri de paylaştı.

Faaliyetlerin kağıt üzerinde kalmadığını ve hayata geçirildiğine dikkati çeken Gül, "Şu ana kadar Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan toplam 256 faaliyetin 133'ü hayata geçirilmiştir. Yani kağıt üzerinde kalmamıştır. Mevzuat anlamında, düzenleme anlamında yapılması gerekenlerle ilgili 256 faaliyetin 133'ü hayata geçirilmiş. Elbette hayata geçirilen bu mevzuata uygulamada da reformun ruhuna uygun şekilde uygulayıcılar tarafından sahip çıkılması ve başarılı bir şekilde uygulanması hepimizin ortak amacıdır. Bunu da yakından takip edeceğiz." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.