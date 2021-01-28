Abdulhamit Gül: WhatsApp'ın farklı tutum içerisine girmesi çifte standarttır

Adalet Bakanı Gül, WhatsApp'ın zorunlu güncellemesinin çifte standart olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarının başında gelen WhatsApp'ın, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bazı ülkelere güncelleme zorunluluğu dayatmasının etkileri sürüyor.

Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD gibi ülkeler dışındaki kullanıcılarına dayatılan bu zorunluluk, veri güvenliği tedirginliğinin yanında adil olmadığı yönünde de eleştirilere neden olmuştu.

WhatsApp, bu dayatmasının ardından gelen tepkiler nedeniyle güncellemeyi ertelese de milyonlarca kullanıcı uygulamayı silerek farklı platformlara geçiş yaptı.

"ÇİFTE STANDARTTIR"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Gül, çifte standartı işaret etti.

Adalet Bakanı, "Farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi çifte standarttır." dedi.

Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahiplendiği "Vali militan, kaymakam militan" sözlerini de değerlendirdi.

MİLİTAN TARTIŞMASI

Gül, "Valiye, kaymakama, hakime, savcıya 'militan' diyen, mahremiyet ifşasını, kaset tezgahlarını yaşam tarzı haline getirenlere baksın." ifadelerini kullandı.