Anayasanın değiştirilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Gül, mevcut anayasanın yeni yüzyılın gerisinde olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TRT Haber’de canlı yayın konuğu oldu.

Bakan Abdulhamit Gül, Aysun Torun Orhan'ın moderatörlüğünde Gazeteci Mehmet Acet ve Melik Yiğitel'in sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Gül, yeni anayasa çalışmalarını ele aldı.

"ESKİSİ 'AMA' YASA OLMUŞ"

AK Parti'nin, en başından beri yeni ve sivil bir anayasa talebinde bulunduğunu vurgulayan Gül, şu ifadelere yer verdi:

AK Parti başından beri yeni ve sivil anayasayı sürekli dillendirmiştir. Milletin böyle bir talebi var. Hukuki reform dediğimiz konunun en nihai noktası da anayasadır. Bunun bir anayasayla taçlanması lazım. Her kesimin "Bu benim anayasam" diyeceği bir anayasayı yapmak bizim görevimiz. Yeni yüzyıla girerken bu anayasa bizi taşıyamaz. Bu anayasa değil, bu "ama" yasa olmuş. Mevcut anayasa "ama"larla sınırlanan bir anayasa.

Abdulhamit Gül: Yeni anayasayı milletimizle beraber yapacağız VİDEO

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"MECLİS'TEN ÇIKAN METNİ MİLLETİN ÖNÜNE KOYACAĞIZ"

Sivil anayasanın hazırlanışı da toplumla olmalı. Ben tüm siyasi partilerin de bu süreçte katkısını, görüşlerini sunacağına da inanıyorum. Bu anayasayı biz milletimizle beraber yapacağız. Meclis'ten nasıl bir metin çıkarsa milletin önüne götüreceğiz. Milletimizin layık olduğu bu anayasayı milletimizle beraber yapacağız."