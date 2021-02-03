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    Abdulhamit Gül: Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız

    Adalet Bakanı Gül: "Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız."
    • AA
    • 03.02.2021 - 13:15
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 13:25
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    Abdulhamit Gül: Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız

    Adalet Baknı Abdulhamit Gül:

    "Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız.

    Sivil anayasayı, yeni anayasayı tüm ruhuyla hep birlikte inşa edeceğiz. El birliğiyle 83 milyonun 'Evet bu benim anayasam, ben burada kendimi görüyorum' dediği bir yapıyı beraber kuracağız.

    Reformdan rahatsız olanlar nerede olursa olsun onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Türkiye'de ekmeği daha da büyüteceğiz, özgürlüğü daha da genişleteceğiz. Bunu da Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti yapacak."


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