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    Abdulhamit Gül: Yeni yılda 12 bin 400 yeni personel alacağız

    Abdulhamit Gül: Yeni yılda 12 bin 400 yeni personel alacağız

    Bakan Abdulhamit Gül, 2022 yılında 12 bin 400 yeni yardımcı personel alımı gerçekleşeceğini duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.11.2021 - 11:43
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 13:04
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    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, istihdam müjdesi verdi.

    2022 yılında yapılacak yeniliklere ilişkin açıklama yapan Bakan Abdulhamit Gül, adalet teşkilatına yeni personel alımının planlandığını söyledi.

    12 BİN 400 PERSONEL ALINACAK

    12 bin 400 yeni personelin iş sahibi olacağını vurgulayan Bakan Gül, konuyla ilgili tüm planlamaların tamamlandığını belirtti.

    "BU SAYILARI ARTIRACAĞIZ"

    İstihdam sağlamada ilerleyen dönemlerde daha da etkili olacaklarını söyleyen Bakan Gül, "Bu sayının artırılması yönünde çalışmalarımızı da sürdüreceğiz." diye konuştu.

    Abdulhamit Gül: Yeni yılda 12 bin 400 yeni personel alacağız #1

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