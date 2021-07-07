Bakan Gül, alımların yıl sonunda gerçekleştirileceğini söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı mezuniyet törenine katıldı.

Gül, burada yaptığı konuşmada, hakim ve savcı alımı yapacaklarını açıkladı, alımlar konusunda 2021 yılı sonunu işaret etti.

YIL SONUNDA 1000 HAKİM SAVCI ALINACAK

Bakan Gül, "Tarihi tam olarak bildireceğiz ama şimdiden hazırlansınlar diye anne babalar da buradayken söyleyeyim. Yıl sonunda 1000 hakim savcı alımı yapacağız. Şimdiden çalışmaya başlayın." dedi.

Öğrencilere seslenen Gül, şunları söyledi:

"Bugün mezuniyet coşkusu yaşayan tüm genç arkadaşlarımı canıgönülden tebrik ediyorum. Mesleki hayatları boyunca onlara sağlık ve başarı diliyorum. Bu başarıda emeği olan, onları yetiştiren çok sevgili ailelerine, hocalara teşekkür ediyorum.

Abdulhamit Gül: Yıl sonunda 1000 hakim savcı alımı yapacağız ViDEO

"ZOR BİR FAKÜLTE"

Okul bitti ama eğitim bitmedi. 4 yıllık hukuk fakültesi eğitimi belki sona erdi ama eğitim ömür boyu devam eden bir süreçtir. Üniversite size öğrenmeyi öğrenme metodolojisi vermiştir.

Fakülteden mezun olduğumuzda mesleğe girinceye kadar acaba mezun olduk mu, acaba bir dersim kaldı mı... Hep rüyalarda görürdük. Zor bir fakülte, zor bir süreç.

Sonuçta mezuniyet gerçekleşti. Bir kısmınız hakim savcı olacaksınız. Bir kısmınız avukat olacaksınız, kaymakam olacaksınız. Farklı mesleklere gireceksiniz."