Abdulhamit Gül'den '15 Temmuz' mesajı

15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılında düzenlenen programda konuşan Adalet Bakanı Gül, “Tarih Türk yargısının darbecilere karşı vermiş olduğu onurlu mücadeleyi asla unutmayacaktır” dedi.

Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılında bir program düzenledi.

Programda 15 Temmuz’un destansı bir gece olduğunu vurgulayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hain darbe girişimindeki saldırının bütün dillerde anlatılacağını ifade etti.

Bakan Gül, 15 Temmuz darbe girişiminin tarih boyunca görülen en alçak, en hain, en sinsi saldırılardan biri olduğunu belirtti.

"DEMOKRASİ ZAFERİNİN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Bugün hüzün ve gurur duygusunu birlikte yaşadıklarını dile getiren Gül, "Hüznü, kederi yaşıyoruz. Bu alçak, hain saldırıya karşı canlarını vatan, millet için siper etmiş 251 şehidimiz, vatan evladımız canlarını bu vatan için verdiler, gazilerimiz var. Hem şehitlerimiz hem de gazilerimizin hüznü kalbimizde yerini tutuyor. Diğer yandan dünyanın en büyük meydan okumasıdır, en büyük dirilişidir, demokrasi zaferidir. Bundan dolayı da haklı bir gurur yaşıyoruz." dedi.

"15 TEMMUZ BİR DESTANDIR"

Gül, 15 Temmuz gecesi milletin "Türkiye geçilmez." diyerek destansı bir mücadele gösterdiğinin altını çizdi ve "Bunun yüzde 1'i başka ülkede olsaydı, herhalde demokrasi siyasi tarih kitaplarına altın harflerle yazılırdı. Bir işgal girişimine karşı milletin, çıplak elleriyle bu alçak saldırıyı durdurması, bütün dünyada kıyamete kadar Türk milletinin 15 Temmuz destanı olarak bütün dillerde anlatılacak bir destandır." değerlendirmesinde bulundu.

"FETÖ'CÜLER ALÇAKLIKLARINI GÖSTERMİŞLERDİR"

15 Temmuz'da demokrasi, milli irade, Anayasa ve hukuka ağır bir saldırı girişimi olduğunu söyleyen Gül, "Esas itibarıyla da bayrağımıza, vatanımıza, ülkemize, coğrafyamıza, devletimize yönelik bir saldırıydı, işgal girişimiydi. Bu girişim milletimizin kahramanca direnişiyle başarıya ulaşamadı hamdolsun. Bu gözü dönmüş vatan, millet, demokrasi düşmanı FETÖ'cüler, milletin vergileriyle alınmış, milletin emniyetini sağlamak için alınmış helikopterleri, savaş uçaklarını, silahları milletin kendisine doğrultma alçaklığını göstermişlerdir. Yargılama süreçlerinde de görüyoruz ki, zerrece gözlerini kırpmadan bu millete namlularını çevirmektedirler. Bu milletin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı suikast girişiminde bulunmaktan gözlerini asla adeta esirgememişler bir an bile." diye konuştu.

"İŞGAL ETMEMİŞ VE EDİLMEMİŞ TEK MİLLET TÜRK MİLLETİDİR"

Gül, FETÖ'cülerin 84 milyonluk milletin varlığını ve birliğini hedef aldığını anlatarak şöyle devam etti:

"Kurtuluş Savaşı'nda bile düşmanların cesaret edemediği Türkiye Büyük Millet Meclisimiz bu alçaklar tarafından bombalanmıştır. Gazi Meclisimiz o gece bir kez daha gazi olmuştur. O gece milletimiz istiklaline, istikbaline, ay yıldızlı bayrağına, vatanına sahip çıkmıştır. Bu işgal girişiminde bulunanlar ve bunları destekleyen bütün güçler şunu unutmuşlar: Bu dünyada, yeryüzünde işgal etmemiş ve işgale uğramamış tek millet Türk milletidir, kıyamete kadar da hiçbir zaman işgale maruz kalmayacaktır. Bunu unutanlar, o gece bir kez daha hatırlamışlardır."

Bakan Gül, 15 Temmuz gecesi tank, silah ve uçakları yenen milletin iman dolu kalbinin her zaman istiklal ve istikbalin sembolü olduğunu vurguladı.

Milletin, 15 Temmuz'da tankları, önlerine yatarak durdurduğunu hatırlatan Gül, "Bir millet olarak düşüncemiz, siyasetimiz, anlayışımız ne olursa olsun vatanımız, milletimiz için ortak duyguyla ortak mücadeleyle bu destanı ortaya koyan bu milletin ferdi olmaktan ne kadar şükretsek azdır." dedi.

"TÜRK YARGISI DEMOKRASİ MÜCADELESİ VERMİŞTİR"

Gül, Türk yargısının da 15 Temmuz'da milletle omuz omuza mücadeleye büyük destek verdiğini ifade ederek "Darbenin karşısında, cuntacıların karşısında büyük bir cesaretle hukukun, demokrasinin ve Anayasa'nın gereğini yapmıştır. O gece bu destanı ortaya koyan meslektaşlarımız, Türk milletinin aziz hakim ve savcıları da o gecenin çok önemli kahramanlarıdır. Bu onurlu mesleği gururla taşımaya hakkınız var. O gece çok büyük bir destan, çok büyük bir hukuk mücadelesini Türk yargısı göstermiştir." diye konuştu.

Türk yargısının 15 Temmuz gecesi, ilk andan itibaren sorumluluğunu ve görevini yerine getirdiğini belirten Gül, darbecilerle ilgili yakalama ve gözaltı kararlarının verildiğini hatırlattı.

"TARİH BU MÜCADELEYİ UNUTMAYACAK"

Gül, demokrasinin, hukuk sınavını o geceden bu yana vermeye devam ettiği ifade ederek şunları kaydetti:

"Milletimiz ve gazilerimiz müsterih olsun, yargı, verdiği ve vereceği kararlarla hem adaletin tecellisini sağlıyor hem de bu hainlere hukuk içerisinde gereken cezayı veriyor. Tarih, Türk yargısının darbecilere karşı verdiği bu onurlu mücadeleyi de asla unutmayacak. Başta hakim ve savcılarımız olmak üzere bütün yargı mensuplarımız o kara geceyi destana dönüştürmeyi bilmiştir. Darbeye selam duran yargıdan, darbecileri yargılayan bir yargıya o gece dönülmüştür. Darbeye selam durulmamış, darbeciler yargılanmıştır."



