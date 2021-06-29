Abdülhamit Gül'den çocuklara istismar davasıyla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor." dedi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki çocuğa cinsel istismar davasından çıkan mahkeme kararı, Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Çocukların yaşadıkları istismarı çizdikleri resimlerle anlattığı iğrenç olayda, anne ve üvey baba, mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

BAKAN GÜL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İstismarın Adli Tıp raporunca kanıtlanmış olmasına rağmen alınan karar sonrası Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

"YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR, SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

"Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez." diyen Bakan Gül, sözlerine şöyle devam etti:

"Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı."