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    Abdulhamit Gül'den Sedef Kabaş'a tepki

    Abdulhamit Gül'den Sedef Kabaş'a tepki

    Adalet Bakanı Gül, canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili çirkin benzetmeler yapan Sedef Kabaş için "Hak ettiği karşılığı bulacak" ifadesini kullandı.
    • DHA
    • 22.01.2022 - 11:12
    • Güncelleme : 22.01.2022 - 11:31
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    TELE 1 ekranlarında Uğur Dündar'ın sunduğu 'Demokrasi Arenası' programına konuk olan Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

    Sedef Aktaş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." ifadelerine yer vermişti.

    Kabaş'ın bu çirkin sözleri eleştirilerin hedefi olurken, son tepki ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi.

    "EDEPTEN NASİPSİZ, ÇİRKİN SÖZLER..."

    Bakan Abdulhamit Gül, sert ifadeler kullandığı açıklamasında şunları söyledi:

    "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum.

    "HAK ETTİĞİ KARŞILIĞI BULACAK"

    Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır."

    Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah sözlerine tepki yağdı

    Abdulhamit Gül den Sedef Kabaş a tepki #1


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