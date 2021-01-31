Abdülhamit Gül'den Ünye talimatı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ünye'de bir savcının aracına not bırakan kişiyi gözaltına aldırmasıyla ilgili HSK'ya inceleme izni verdi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşanan olay Türkiye'nin gündemine oturdu.

Yanlış yere park edilen araca "Arabayı bıraktığınız alan yol girişidir, bilgilerinize" yazılı notu bırakan 46 yaşındaki Süleyman Uysal, aracın sahibi olan savcının verdiği talimatla gözaltına alındı. Uysal, verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

HSK'YA SORUŞTURMA İZNİ

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran haberin ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül olaya el koydu.

Abdülhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun söz konusu olayın incelenmesine izin verdiği öğrenildi.

ÜNYE BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve medya organlarında 'arabaya uyarı notu yazan kişi şu an cezaevinde. Niye not yazılan araç yüksek mevki olunca', şeklinde paylaşım ve haberlerin yapıldığı görülmekle olaya ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla bu basın açıklamasının yapılması uygun görülmüştür.

30/01/2021 günü Ünye Adliyesinde görev yapan bir Cumhuriyet Savcısının ikamet ettiği sitenin kapalı otoparkında bulunan aracın cam sileceklerine zarar verildiği ve ayrıca bir not bırakıldığı yönündeki şikayeti üzerine günün nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından olayın araştırılması ve şüphelinin tespitine yönelik kolluğa talimat verildiği, yapılan araştırmada şüpheli S.U.'nun tespit edilmesi üzerine gerekli tahkikat işlemlerinin yapılabilmesi, ifadesinin alınması için emniyete götürüldüğü, ifade ve tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakıldığı, şahsın sadece not kağıdı yazdığından bahisle tutuklanmasının veya cezaevine gönderilmesinin söz konusu olmadığı, mala zarar verme suçuna yönelik soruşturma dosyasının bu şekilde derdest olduğu ve soruşturma işlemlerinin usul ve yasa kuralları çerçevesinde hassasiyetle yürütüleceği hususu, Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."