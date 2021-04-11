Abdulhamit Gül'ün acı dolu anı

Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesini son yolculuğunu uğurlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yaşadığı acı gözlerinden okunuyordu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden 75 yaşındaki annesi Saliha Gül, Gaziantep'te toprağa verildi.

Ankara'dan uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirilen Gül'ün naaşı, tören için cenaze aracıyla Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

DUALARLA UĞURLANDI

İkindi vaktinde cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Büyük bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen ve hayırlı evlatlar yetiştiren Saliha annemiz, inşallah imtihanı kazanmıştır. Dua ediyoruz, Rabbimiz mekanını cennet eylesin, makamını ali eylesin." diye dua etti.

Bakan Gül de duaların kabul olmasını dileyerek, "Biz cenaze namazını kıldık, haklarınızı helal edin. Taziyeyi burada kabul ettik. Bizler define gideceğiz, salgın sebebiyle hepinizin defne geldiğini kabul ediyoruz, taziyeleri de burada kabul ettik. Allah hepinizden razı olsun, Rabbim kabul etsin." diye konuştu.

ANNESİNİN TABUTUNU OMUZLADI

Bakan Gül'ün de omuz verdiği tabut cenaze aracına yerleştirildi.

Saliha Gül'ün cenazesi, Asri Mezarlıktaki aile mezarlığına defnedildi.

Gül ailesi, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle taziye ziyaretlerini kabul etmedi.

3 AYDIR ENTÜBE DURUMDAYDI

Ankara Şehir Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören ve yaklaşık 3 aydır entübe durumda olduğu öğrenilen Saliha Gül, önceki gün hayatını kaybetmişti.

Bir fotoğraf düşer ajanstan uzun uzun bakarsınız, fotoğraftan çıkamazsınız. Hislerimizi en iyi yansıtan manşeti düşünürken, karşımıza Sibel Eraslan’in kelimeleri çıktı. İşte bu!.. Bundan iyi anlatılamazdı dedik.