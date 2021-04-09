Abdulhamit Gül'ün annesi vefat etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

"MEKANI CENNET, MAKAMI ALİ OLSUN"

Bakan Koca, paylaşımında, "Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdülhamit Gül Beyefendi’nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı âli olsun." sözlerine yer verdi.

Sağlık Bakanı'nın bu paylaşımının ardından Gül'e için birçok isim taziye mesajı yayınladı.

ALTUN'DAN GÜL'E BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Adalet Bakanı Gül'e taziyelerini iletti.

Altun şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanımız sayın Abdulhamit Gül’ün muhterem validesi Saliha hanımefendinin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Saliha annemize Allah’tan rahmet, başta sayın Bakanımız olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, "Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'ün Hakk'ın rahmetine kavuşan muhterem anneleri Saliha Gül Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, Bakanımıza ve değerli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımından bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından, "Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'ün kıymetli annesi Saliha Gül'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Bakanımızın acısını paylaşıyor, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum." paylaşımını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, "Bakan arkadaşımız Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Hanımefendi'nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Gül ailesine ve yakınlarına sabırlar dilerim. Mekânı cennet olsun." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, Adalet Bakan Gül'ün annesi için taziye mesajı yayımladı.

Soylu, "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül Beyefendinin vefat eden kıymetli annesi, Saliha Annemize Allah'tan rahmet; başta kardeşim Abdulhamit Gül olmak üzere, ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından, Bakan Gül'e taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından, "Adalet Bakanımız sevgili Abdulhamit Gül Bey'in muhterem validesinin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mevla mekanını cennet eylesin." mesajını paylaştı.