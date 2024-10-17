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Haber Merkezi

Türkiye siyasetinde yeni bir yumuşama süreci yaşanıyor...

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, yeni yasama yılının açılışında, DEM Partililerle tokalaşmasıyla başlayan süreç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iç cepheyi güçlendirme çağrısı ile olumlu karşılık buldu.

Bahçeli'nin yaptığı, "Uzattığım el, 'Gelin Türkiye partisi olun, gelin teröre cephe alın temenni ve teklifidir.'" açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajıyla desteklendi.

"TERÖRİSTBAŞI ÖRGÜTÜN TASFİYE EDİLDİĞİNİ İLAN ETSİN"

Son olarak yine Bahçeli'nin, MHP grup toplantısında, "Türkiye’ye getirilirken, her türlü hizmete hazırım diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin.

Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin." ifadeleri sonrası DEM Parti kanadında, yeni bir hareketlilik başladı.

ÖMER ÖCALAN'DAN İMRALI ÇIKARMASI

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan'ın amcasıyla görüşmek için İmralı'ya gidebileceğini söyledi.

Hatırlanacağı üzere Ömer Öcalan, geçtiğimiz ağustos ayında akrabalığını gerekçe göstererek Abdullah Öcalan ile görüşmek istediğini Adalet Bakanlığı'na bildirmişti.

TALEP DEĞERLENDİRİLİYOR

Selvi'nin edindiği son kulis bilgisine göre ise bu görüşme talebinin bakanlık tarafından değerlendirilmeye alındığı öğrenildi.