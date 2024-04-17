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Abdulkadir Selvi'nin dikkat çeken yazısı: İklimin değişmesi gerekiyor

Abdulkadir Selvi'nin dikkat çeken yazısı: İklimin değişmesi gerekiyor Osman Kavala'nın hapiste olmasının Türkiye'ye ve AK Parti'ye ne faydasının olduğunu soran Abdulkadir Selvi, artık iklimin değişmesini ve AK Parti'nin reformcu kimliğine dönmesi gerektiğini yazdı.