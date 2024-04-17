Abdulkadir Selvi'nin dikkat çeken yazısı: İklimin değişmesi gerekiyor

Yerel seçimler sonrası gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da.
AK Parti'de büyük bir değişim beklentisi var.
Erdoğan'ın alacağı kararlar merak konusu.
Alınacak kararlar, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarını da şekillendirecek.
Meraklı bekleyiş sürerken Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
Osman Kavala'nın ve Gezicilerin hapiste olması..
Ezber bozan ifadeler kullanan Abdulkadir Selvi, Osman Kavala'nın hapiste olmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye'ye ve AK Parti'ye ne fayda sağladığını sordu.
İklim değişmeli..
Artık iklimin değişmesi ve baharın gelmesi gerektiğini ifade eden Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin reformcu kimliğine dönmesi durumunda her şeyin değişeceğini yazdı.
Abdulkadir Selvi, "AK Parti’yi, AK Parti yapan bu oldu. Formül net; ekonomiyi büyüt, özgürlükleri genişlet." ifadelerini kullandı.
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