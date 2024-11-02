Haber Merkezi

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz 2016'daki hain FETÖ darbe girişiminde canını ortaya koyarak kahramanca çarpıştı.

Türkiye'de sembol isim olan Ömer Halisdemir'in kabri memleketi Niğde'de bulunuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen kahraman Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret etti.

Bu ziyarette Uraloğlu'nun yanında Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir de yer aldı.

"BU MÜCADELEYE BİZ DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Uraloğlu, ziyaretle ilgili şu açıklamada bulundu:

Ülkemizi bölmeye yıkmaya teşebbüs eden vatan hainlerinin o gece dönüm noktalarından bir tanesiydi Ömer Halisdemir’in müdahalesi. Böyle evlatlarımız, böyle delikanlılarımız, böyle yiğitlerimiz olduğu müddetçe Allah'ın izniyle bize hiç kimse zarar veremeyecektir. Bu mücadeleye devam edeceğiz bir taraftan ülkemize vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.

DUALAR EDİLDİ

Bakan Uraloğlu, Şehit Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile birlikte şehidin kabri başında dua etti, okunan Kur'an- Kerim'i dinledi, kabre karanfil bıraktı, su döktü.

“TÜRK EVLADI ÇIKAR HAİNİN ALNINA MERMİYİ BASAR, GEREĞİNİ YAPAR”

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Uraloğlu, “Böyle bir evlat yetiştirdiniz. Allah sizden razı olsun. Ülkemizi bölmeye yıkmaya teşebbüs eden vatan hainlerinin o gece dönüm noktalarından bir tanesiydi Ömer Halisdemir’in müdahalesi. O haini alnından vurması. Allah razı olsun. Bu köy yetiştirmiş, sizler yetiştirmişsiniz, Niğdemiz, milletimiz, ülkemiz yetiştirmiş. Böyle evlatlarımız böyle delikanlılarımız böyle yiğitlerimiz olduğu müddetçe Allah'ın izniyle bize hiç kimse zarar veremeyecektir. Belki bizi bazen üzecektir belki biraz yoracaktır ama Allah'ın izniyle hiç kimse zarar veremeyecektir. Türk evladı çıkar hainin alnına mermiyi basar, gereğini yapar.” dedi.

"İNLERİNE GİRDİK, GİRMEYE DE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti: