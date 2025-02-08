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AA

Türkiye, dünya genelinde sosyal medyayı en çok kullanan 5. ülke konumunda.

Dünyadaki bazı ülkeler 16 yaş altına sosyal medya sınırı getirmeye hazırlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da TRT Haber'e gündemi değerlendirirken sosyal medyaya yaş sınırlaması getirilmesi konusuna da değindi.

"SINIRLAMA 2025'TE HAYATA GEÇİRİLECEK"

Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı çocuklara sosyal medya kullanımı sınırlamasına ilişkin düzenlemeyi 2025'te hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı.

AMAÇ ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALMAK

Çocukları koruma altına almak adına, sosyal medya kullanımıyla ilgili düzenlemelerin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çok yakında uygulanmaya başlanacak 16 yaş sınırı hakkında açıklamada bulunarak şu ifadelere yer verdi:

16 yaş altı çocuklara sosyal medya kullanımı sınırlamasına ilişkin düzenlemeyi bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz.

ERİŞİME KAPATILAN OYUNLAR

Erişime kapatılan Robloks ve Discort oyunlarına da değinen Bakan, adı geçen uygulamalarla ilgili mahkeme kararının beklendiğini açıkladı.

İstenmeyen içeriklerin kaldırılması halinde oyunlara erişimin mümkün olacağını belirtten Uraloğlu, çocukları koruma altına almak adına dünyada pek çok ülkede sosyal medyaya düzenleme getirildiğini de hatırlattı.