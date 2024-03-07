Abdulkadir Uraloğlu: 2027 yılında Mersin-Adana-Gaziantep hızlı tren hattı açılıyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2027 yılında Mersin-Adana-Gaziantep hızlı tren hattının faaliyete gireceğini belirterek, “Önümüzde bir engel yok ve 2027 yılında bu projeyi hizmete açmayı düşünüyoruz" dedi.

İHA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi toplantı için geldiği Adana’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi'nde açıklamalarda bulundu.

"2027 yılında Mersin-Adana-Gaziantep hızlı tren hattı açılıyor"

Bakan Uraloğlu, Mersin-Gaziantep tren hattının Irak’a kadar uzanacağını belirterek şunları söyledi:

Adana’nın özellikle ulaştırma noktasında nelere ihtiyacı olduğu, neler yapabiliriz bunları değerlendirdik. Öncelikle Mersin’den başlayıp Adana-Osmaniye-Gaziantep’e kadar gidecek olan 312 kilometrelik hızlı tren projemizde çok hızlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzde bir engel yok ve 2027 yılında bu projeyi hizmete açmayı düşünüyoruz. Bu projenin önemini de belirtmem lazım. Gaziantep’ten sonra Şanlıurfa ve oradan Irak üzerinden FAW limanına kadar gidecek bir projeyi konuşuyoruz. Aynı zamanda da otoyolun aynı şekilde devam edeceğini söylemek isterim. Ayrıca tren hattı projesinde Adana ile Adana OSB arasında bir banliyö hattının çalıştırılabileceğini öngörüyoruz ve bunu da önümüzdeki süreçte beraberce konuşacağız.

"Adana’yı bir ring ile çevirmiş oluruz"

Adana metrosunun işlevselliğini yerine getirmediğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Adana’da bir metro hattı var. Çok istenen işlevi taşıyan bir hat değil orası. Onun daha işlevsel hale getirilebilmesi için üniversiteye, stadyuma kadar uzatılabilecek bir hattı değerlendirdik. Onu tam bir ring haline 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne bir bağlantı yapıp, metronun her iki tarafına bağlantı yaparsak Adana’yı bir ring ile çevirmiş oluruz. Burada belli bir aşamaya gelmiş durumda. Buradan sonra da Adana Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaparak gerekeni yapalım istiyoruz." dedi.

"Geleceği planlıyoruz"

Adana’ya yeni bir otoyol yapmak için çalıştıklarını vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şunları söyledi:

Güney Çevre Yolu. Burada kamulaştırmadan dolayı çok istediğimiz bir aşamaya gelemedik. Ancak şiddetle buna şehrin ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Yüzde 70 seviyelerine geldik ve yakın takibe geldik. Önümüzdeki süreçte kamulaştırmayı bitirip, bu çevre yolunu Adana’ya kazandırmak istiyoruz. Irak’tan gelecek kalkınma yolunu düşündüğümüzde Adana’daki mevcut otoyolun kapasitesini doldurduğu, bu anlamda yeterli olmayacağı, kuzeyden yeni bir otoyolu 1/25 binlik haritalarda karayollarındaki arkadaşlarımızla beraber çalışma başlatıyoruz. Geleceği planlıyoruz. Birinci etapta kuzey çevre yolu, ikinci etapta otoyol olarak değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Şehrimizde gündeme gelen Karaisalı yolu var. Geçmişte burayı 1A standardında bitirip hizmete aldık. Ancak günlük trafiğin fazlalaşması sonucu ihtiyaç var. Bunu da tespit edip ne yapabiliriz diye görüşeceğiz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)