Abdulkadir Uraloğlu: 23 yılda 740 kilometrelik 430 yeni tünel inşa edildi

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Hayata geçirilen tünel projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 23 yılda gerçekleştirilen çalışmalara dikkat çekti.

Bakan Uraloğlu, bu dönemde yapılan yapılarla ülkenin dört bir yanının yeniden birbirine bağlandığını belirterek, açıklamalarının devamında da gerçekleştirilen projelere ilişkin verileri paylaştı.

"TOPLAM TÜNEL SAYIMIZ 513'E, UZUNLUK İSE 790 KİLOMETREYE ÇIKTI"

Bakan Uraloğlu, 2002 yılı sonunda 83 adet tünel olduğunu ve bunların toplam uzunluğunun 50 kilometre olduğunu belirterek “23 yılda 740 kilometre uzunluğunda 430 yeni tünel inşa ettik. Toplam tünel sayımız 513’e, uzunluk ise 790 kilometreye çıktı. Eğer bu tüneller arka arkaya sıralansaydı, İstanbul’dan Kayseri’ye kadar kesintisiz bir şekilde tünelle ulaşmak mümkün olurdu.” dedi.

"DÜNYADA İLKLERİ BAŞARDIK"

Tünellerle; vadileri aştıklarını, şehirleri birleştirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin yalnızca ulaşımdaki fiziksel engelleri değil, mühendislik sınırlarını da aştığını vurguladı.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Dünyada ilkleri başardık, uluslararası arenada ödüller aldık. Zigana Tüneli 14,5 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa’nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli oldu. Kuzey Marmara Otoyolu bünyesindeki 10 tünel ise dünyanın en geniş kesit alanına sahip tünelleri.

BÖLGEDEKİ TRAFİK AKIŞINI HIZLANDIRARAK EKONOMİK FAALİYETLERİN ÖNÜNÜ AÇTIKLARINI VURGULADI

Bakan Uraloğlu, Ovit, Eğribel, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal, Cankurtaran ve Sabuncubeli gibi tüneller ile ulaşımı kolaylaştırdıklarını, daha güvenli hale getirdiklerini ve bölgedeki trafik akışını hızlandırarak ekonomik faaliyetlerin önünü açtıklarına da dikkati çekti.