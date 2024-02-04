Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! 86 gişe daha 'Serbest Geçiş Sistemi'ne' dönüştürülecek' Yurdun birçok noktasındaki gişe adaları ve kanopileri kaldırma çalışmalarını yürüten Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bölgede oluşan trafik sorununu hafifletmeyi hedefliyor.

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İstanbul'un trafik sorununu çözmek adına çalışmalar devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu kapsamda yeni projeler hayata geçiriyor.

Yoğunluğun yaşandığı alanlardan biri de gişeler...

Bu kapsamda Serbest Geçiş Sistemi ile araçların gişe alanında şerit seçimine gerek kalmadan geçişleri sağlanıyor.

"Vatandaşlarımızın hızlı ve güvenli geçişini sağlayacağız"

Konuya ilişkin açıklama ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi.

Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla, trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi’ni İstanbul’da devreye aldık. Yol kesimlerindeki gişe adalarını ve kanopileri kaldırarak, vatandaşlarımızın hızlı ve güvenli geçişini sağlayacağız. Daha sonra Türkiye’de tüm gişe noktalarında SGS’yi uygulamaya alacağız."

86 noktadaki gişe kaldırılarak dönüştürülecek

Uraloğlu, gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla bu sisteme geçtiklerini belirterek, “Trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan ‘Serbest Geçiş Sistemi’ni Türkiye genelinde bulunan toplam 106 adet gişenin 20'sinde hayata geçirdik, 86 noktada daha kaldırarak dönüştüreceğiz. Amacımız vatandaşlarımızın yaşadığı trafik sorunlarını minumum seviyeye düşürmek. Bu noktada bakanlık olarak ne yapmamız gerekiyorsa o adımları atacağız.” ifadelerini kullandı.

"Ne yapılması gerekiyorsa yapmak için kolları sıvadık"

Uraloğlu, “Gözbebeğimiz İstanbul’da en büyük problemlerden biri trafik dedik ve bu noktada ne yapılması gerekiyorsa yapmak için kolları sıvadık. Gişelerde ödeme alma noktasında yaşanan trafik problemini takip ettik ve arkadaşlarımızla bu noktada neler yapabiliriz diye çalışmalar yaptık ve Serbest Geçiş Sistemi’ni devreye almaya karar verdik.” açıklamasında bulundu.

"20 noktada Serbest Geçiş Sistemi dönüşüm çalışmaları tamamlandı"

Uraloğlu, saha düzenleme çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Daha önce trafiğin hızını düşürmek amacıyla gişelerden geçiş sağlarken artık bu uygulamanın yerini serbest geçişe bırakıyor, böylece bu bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçiyoruz. 6 adedi İstanbul’da olmak üzere Türkiye genelinde 20 noktada Serbest Geçiş Sistemi dönüşüm çalışmaları tamamlandı, önümüzdeki günlerde İstanbul'un 5 farklı gişe bölgesinde daha uygulamayı planlıyoruz ve ihale hazırlıklarına devam ediyoruz, böylece trafik akışına da hız katmayı amaçlıyoruz."

Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar, Hadımköy..

Uraloğlu, “Serbest Geçiş Sistemi’ne dönüştürdüğümüz noktalar; Mahmutbey, Çamlıca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kurtköy, Şekerpınar’ı gişelerimiz oldu. ‘Serbest Geçiş Sistemi’ne yakın zamanda dönüştüreceğimiz noktalar ise Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar, Hadımköy olacak.” ifadelerini kullandı.