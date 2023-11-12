Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! Avrasya Tüneli'nden araç geçişinde rekor kırıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 Kasım'da Avrasya Tüneli'nden 86 bin 576 araç geçtiğini, böylece yeni bir rekora imza atıldığını belirtti. Uraloğlu, bugüne kadar toplam 119 milyon 434 bin 869 araç geçişinin yapıldığını açıkladı.

DHA

Ulaşım alanında hayata geçirilen projeler, sürücülere adeta rahat nefes aldırıyor.

Bunlardan biri de 22 Aralık 2016’da hizmete giren Avrasya Tüneli.

Megakent İstanbul'da ulaşımı daha kolay hale getiren tünel, Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya düşürdü.

Her geçen gün kullanıcı sayısının arttığı Avrasya Tüneli'nde yeni bir rekor kırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama geldi.

10 Kasım'da 86 bin 576 araç geçti

Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen Avrasya Tüneli'nin 10 Kasım'da araç geçişinde rekor tazelendiği belirtildi.

Bakan Uraloğlu şu ifadelere yer verdi:

86 bin 576 birim araç ile günlük trafik garanti rakamı aşılmakla birlikte aynı zamanda en son 26 Ekim'de görülen 86 bin 359 birim araçlık rekor kırıldı. Ekim ayında ise aylık ortalama 77 bin 760 birim araç sayısına ulaşıldı ve bugüne kadar en yüksek geçiş yapılan ay oldu. Böylece ekim ayında trafik, garanti edilen trafik sayısının yüzde 10'un üzerinde gerçekleşti.

Toplam 119 milyon 434 bin 869 araç geçişi oldu

Avrasya Tüneli'nden bugüne kadar toplam 119 milyon 434 bin 869 araç geçişi yapıldığını kaydeden Uraloğlu, ayrıca 1 Mayıs 2022 itibarıyla motosiklet kullanımına izin verilen tünelden toplamda 848 bin 313 bin motosiklet geçişi gerçekleştiğini ifade etti.

"14 ödüle layık görülmüş ülkemizin dev eserlerinden biridir"

Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin zaman, yakıt, kaza maliyeti tasarrufları ve emisyon azalımı sonucunda yıllık ortalama 200 milyon dolarlık ekonomik katkı sağladığını belirttiği yazısına şöyle devam etti:

Avrasya Tüneli, sahip olduğu yüksek teknoloji, ileri mühendislik ürünü bütüncül projesi ve kıtaları birleştiren güzergahı ile İstanbul Boğaz geçişinde hızlı, ekonomik, güvenli, konforlu ve çevreye duyarlı bir ulaşım alternatifi olarak hizmet vermektedir. Avrasya Tüneli, yapımında birçok ilki ve başarılı uygulamayı barındıran özellikleriyle dünyada sektörel paydaşlar tarafından her zaman ilgiyle takip edilen örnek bir proje olmuştur. Alanının en saygın kuruluşları tarafından çeşitli kriterlerin titizlikle incelenmesi sonucu proje; 5'i uluslararası inşaat ödülü olmak üzere toplam 14 ödüle layık görülmüş ülkemizin dev eserlerinden biridir.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)