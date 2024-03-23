Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Türk bayraklı gemilerde hurda teşvik kapsamı 2 kat artırıldı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilere ilişkin yapılan yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye'nin ortalama gemi filosunun yaşını azaltarak gençleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk bayraklı gemilerin hurdaya ayrılarak yerlerine yeni gemilerin inşasını teşviki ile ilgili yeni bir düzenleme yaptı.

Yürürlükteki yönetmelikte yapılan önemli değişiklikler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklik, 23 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de, “Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” olarak yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, mevcut teşviklerin genişletildiğini söyledi.

Teşvik kapsamı iki kat artırıldı

Böylelikle hurdaya ayrılacak gemilerin minimum tonajı 10 kat artırılarak 5 bin GT’dan 50 bin GT’ye yükseltildi.

Bununla birlikte Bakan Uraloğlu, 25 bin GT ile sınırlı olan hurda teşvik başvurularının da iki kat artarak 50 Bin GT’na çıkarttıklarını bildirdi.

"Sektörde yatırım miktarında önemli artış sağlayacak"

Uraloğlu, teşvikten yararlanabilecek gemi tipleri ve hurdaya ayrılacak gemilere ilişkin belgelerin kapsamını da genişlettiklerini kaydederek, “Söz konusu değişiklik ile teşvik kapsamına alınan gemi sayısının önemli miktarda artmış olacak. Bu durum da sektörde yatırım miktarında önemli artış sağlayacak.” dedi.

"Bu alandaki istihdamın da artırılmasını sağlayacağız"

Uraloğlu, teşvik mekanizmamızda sektör lehine önemli değişiklikler yaptıklarını ifade ederek söz konusu değişiklik ile Türkiye'nin ortalama gemi filosunun yaşını azaltarak gençleştirmeyi amaçladıklarının altını çizdi.

Uraloğlu, “Ayrıca yönetmelikte yapmış olduğumuz bu değişiklik, Türk tersanelerindeki gemi inşa sanayisine hem inovasyon hem de yatırım anlamında katkı sağlamış olacak. Hatta bu alandaki istihdamın da artırılmasını sağlayacağız. Attığımız her adımı planlarken tüm denizcilik sektörüne sağlayacağı faydayı da hesaplıyoruz.” dedi.

Başvuru süreci bir aydan bir yıla çıkartıldı

Uraloğlu, özellikle gemi inşası ve hurdaya ayrılma işlemleri ile ilgili olarak süreçte de önemli kolaylıklar sağladıklarını bildirdi.

Önemli bir yeniliğin de gemi inşası ve hurdaya ayrılma işlemleri ile ilgili olarak klas kuruluşlarının yanı sıra yeminli mali müşavirlerin de süreçlere dahil edilmesi olduğunu belirtti.

Uraloğlu, “Ayrıca 1 ay ile sınırlı olan başvuru sürecini de tüm seneye yaydık. Bu düzenlemeler Türk bayraklı ticari filonun yenilenmesine yönelik olmakla binlikte hem çevresel standartlara hem de teknolojik yeniliklere uyum sağlanmasını da hedefliyor. Bu desteklerden sektörümüze yararlanmaya ve Türk denizciliğine yatırım yapmaya davet ediyoruz.” dedi.

"Lider ülkeler arasında hak ettiğimiz yeri alacağız"

Bu değişikliklerle, Türk denizcilik sektörünün uluslararası rekabet gücünü artırmanın yanı sıra daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına da katkı sağlamış olacaklarının altını çizen Uraloğlu:

“Dünya ticaretinin yüzde 90'ını üstlenen deniz taşımacılığının dünya ekonomisinin belkemiği olduğunu bilerek hareket ediyoruz. Bu nedenle de Türk deniz filosunun büyümesi için her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye'nin dünya deniz ticaretinden aldığı payı artırmanın ve denizciliğin her alanında ‘Lider Denizci Ülkeler’ arasında hak ettiği yere ulaşması amacıyla gerekli adımları da atmaya da devam edeceğiz. İnanıyorum ki, sektöre yönelik adımlarımızla Türkiye, denizcilik alanındaki ağırlığını gelecekte daha fazla hissettirecek ve rekabet gücünü yükselterek denizcilik sektöründe dünyanın lider ülkelerinden biri olacaktır."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)