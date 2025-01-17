Abdulkadir Uraloğlu: Suriye'de karayolu ve GSM ağını ayağa kaldıracağız

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya Çevre Yolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne katıldı.
Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"ŞAM VE HALEP'İ AYAĞA KALDIRMA GAYRETİ İÇİNDEYİZ"
Biz öncelikle oranın ayağı kalkması için neler yapabiliriz; Sayın Cumhurbaşkanı'nın tüm bakanlara talimatı budur.
5 tane havalimanı var ama Şam ve Halep'i ayağı kaldırma gayreti içindeyiz. Radar sistemi olmayan havalimanı bunlar. Zaman alacak ama seferleri başlatalım istiyoruz.
"TÜRK KÖKENLİ İKİ FİRMA ORADA FAALİYET İÇİNDE"
Kara ve demir yolu ile ilgili tespitleri yapmaya başladık. Muhataplık noktasında pazartesiden sonra rahatlama olacak.
GSM haberleşmesinde Türk kökenli iki firma orada faaliyet içinde. Onları koordine edip onları ayağa kaldıracağız.
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