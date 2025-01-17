Abdulkadir Uraloğlu: Suriye'de karayolu ve GSM ağını ayağa kaldıracağız

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya Çevre Yolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ŞAM VE HALEP'İ AYAĞA KALDIRMA GAYRETİ İÇİNDEYİZ"

Biz öncelikle oranın ayağı kalkması için neler yapabiliriz; Sayın Cumhurbaşkanı'nın tüm bakanlara talimatı budur.



5 tane havalimanı var ama Şam ve Halep'i ayağı kaldırma gayreti içindeyiz. Radar sistemi olmayan havalimanı bunlar. Zaman alacak ama seferleri başlatalım istiyoruz.