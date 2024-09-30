Abdulkadir Uraloğlu: Adapazarı-Gebze bölgesel trenini, 2,5 milyon yolcu kullandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adapazarı-Gebze bölgesel treniyle 2021 yılından beri 2 milyon 522 bin 568 yolcunun seyahat ettiğini bildirerek "Adapazarı–Gebze hattında durak sayısını 13'e çıkardık ve daha fazla vatandaşımızın trenimize erişimini sağladık" ifadesini kullandı.

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DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adapazarı-Gebze bölgesel treni ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Uraloğlu, Adapazarı-Gebze bölgesel treni güzergahında yapılan modernizasyon çalışmalarının ardından hattın 2021 yılında yeniden hizmete sunulduğunu belirtti.

"2 MİLYON 522 BİN 568 YOLCUMUZ KULLANDI"

Uraloğlu ayrıca, modernizasyon çalışmalarıyla hem seyahat konforunu artırdıklarını hem de daha yüksek standartlı taşımacılık yaptıklarını aktardı.

Uraloğlu, "Modernizasyon çalışmalarımızla hem seyahat konforunu artırdık hem de daha yüksek standartlı bir taşımacılık sağladık. 2021 yılında tekrar hizmete sunulan hattımızı, açıldığı tarihten bugüne 2 milyon 522 bin 568 yolcumuz kullandı." dedi.

"MİLLİ TRENLERİMİZ BUGÜNE KADAR 867 BİN 770 VATANDAŞIMIZA HİZMET VERDİ"

Adapazarı-Gebze bölgesel treninde 2023 yılından itibaren milli elektrikli tren setlerinin kullanılmaya başlandığını aktaran Uraloğlu, "Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarından olan TÜRASAŞ tarafından yerli imkanlarla üretilen milli elektrikli tren setlerini ilk defa Adapazarı-Gebze arasında kullanmaya başladık. Konforuyla göz dolduran setlerimiz bugüne kadar 3 bin 803 sefer yaptı ve 369 bin 488 kilometre yol katetti. Milli trenlerimiz bugüne kadar 867 bin 770 vatandaşımıza hizmet verdi." ifadelerini kullandı.

'DURAK SAYISINI 13'E ÇIKARDIK'

Bölgesel trenin, Marmara'da yaşayanlar için günlük ulaşımın vazgeçilmez parçası haline geldiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Adapazarı-Gebze arasında günlük 10 sefer düzenleniyor. Hat üzerinde bulunan Kırkikievler ve Köseköy duraklarını da 27 Eylül'de hizmete açtık. Böylelikle durak sayısını 13'e çıkararak daha fazla vatandaşımızın trenimize erişimini sağladık. Artan durak sayıları sonrası yolcu talebinde de artış bekliyoruz. Adapazarı'ndan trene binen bir vatandaşımız yalnızca 1 saat 27 dakikada Gebze'ye ulaşıyor." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)