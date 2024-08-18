Abdulkadir Uraloğlu: Amatör ve sportif havacılar için hava kampüs uygulaması başlıyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, insanlı veya insansız hava araçlarının pilot sorumluluğunda iniş kalkış yapabileceği vertiportları da kapsayan alanların, amatör ve sportif havacıların hizmetine sunulacağını açıkladı.

Haber Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından sportif ve amatör havacılığı geliştirmek ve havalimanlarındaki trafiği hafifletmek için başlattılan Hava Kampüs uygulaması hakkında bilgi verdi.

Uraloğlu, Hava Kampüs uygulaması ile 5 bin 700 kilogram ağırlığa kadar olan sabit kanatlı hava araçları başta olmak üzere, dikey iniş kalkış yapabilen insanlı veya İnsansız Hava Araçları ve Döner Kanatlı Hava Araçları için havaalanı prosedürlerinden ve yoğunluğundan etkilenmeden iniş ve kalkış yapabilecekleri alanlar kuracaklarını açıkladı.

"TÜRKİYE'Yİ AMATÖR VE SPORTİF HAVACILIK KONUSUNDA DÜNYANIN MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Türkiye'nin dört bir yanına kurulacak dikey iniş kalkış yapan ve diğer hava araçları için hava kampüsleri ile hem insanlı hem insansız hava araçlarının hem de sivil havacılığın gelişmesini sağlayacaklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Türkiye'ye amatör havacılık ve sportif havacılık konusunda da dünyanın merkezlerinden biri haline getireceğiz." dedi.

HAVA KAMPÜS UYGULAMASI

Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe alınan Hava Kampüs uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu.

HAVACILIKTA DEV ADIMLAR

Hızla gelişen havacılık sektörünün toplumsal refahın da en önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, havacılıkta 22 yılda büyük adımlar attıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde havacılıkta yaptığımız atılımlar ve yatırımlarla sivil havacılıkta dünyanın en büyük oyuncuları arasında gösterilen ülkelerden biri olduk. Havayolu şirketlerimiz büyüdü ve güçlendi. Havacılıkta yeni nesiller yetiştirebilmek için sivil havacılık sektörünün nitelikli insan kaynağını karşılamak adına modern tesisler, imkanlar ve eğitim araçlarıyla donatılan Türk Sivil Havacılık Akademisi’ni açtık.

“İNSANLI VEYA İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI UÇUŞLARDA HAVAALANI YOĞUNLUĞUNDAN ETKİLENMEYECEK”

Hava Kampüs uygulaması ile sportif ve amatör havacılığı geliştirmeyi, aynı zamanda da havalimanlarındaki trafiği hafifletmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

Türkiye'nin dört bir yanına yaymayı hedeflediğimiz Hava Kampüs uygulaması ile havaalanları veya heliport niteliğinde olmayan alanlarda 5 bin 700 kiloya kadar olan sabit kanatlı hava araçları başta olmak üzere, dikey iniş ve kalkış yapabilen (VTOL) insanlı veya insansız hava araçlarının pilot sorumluluğunda iniş kalkış yapabileceği vertiportları da kapsayan alanları amatör ve sportif havacılarımızın hizmetine sunuyoruz.

"AMATÖR HAVACILIĞIN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Bu hava araçlarının pilotlarının iniş kalkış yapabileceği alanların sayısının artırılması sayesinde havaalanlarında uygulanan prosedür karmaşasından ve yoğunluktan etkilenmeden uçuşlarını yapabileceklerini de ifade eden Uraloğlu, bu durumun amatör havacılığın gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

DRONBANLAR İÇİN PARK ALANI

Uraloğlu, bu durumun ayrıca pilot eğitimleri için kullanılacak iniş alanlarına olan ihtiyacın ortadan kalkmasını ve dronbanlar için de park alanı fonksiyonu görmesini planladıklarını söyledi.

"UÇUŞ PLANI SUNULMAYA DEVAM EDİLECEK"

Hava Kampüs başvurusu yapıldığında talep edilmesi durumunda Hava Kampüsler için hava sahası tanımlanabileceğini ve tanımlanan hava sahasının içinde kalması koşuluyla, gerçekleştirilecek uçuşlar için uçuş planı sunma gereksiniminin aranmayacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

İlgili saha dışında gerçekleşecek uçuşlar için havacılık bilgi yayının (AIP) usulleri ve uçuş planı sunulmaya devam edilecek.

BAŞVURU SÜRECİ

Hava Kampüs için başvuruların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne yapılabileceğini belirten Bakan Uraloğlu, bu uygulamadan önce kullanım izni verilen iniş şeritleri için tekrar başvuru yapılmasına gerek olmadığını, Genel Müdürlük tarafından o alanların Hava Kampüs olarak tanımlanacağını duyurdu.

“HAVA KAMPÜSLERİNDE MANİA KRİTERLERİNİN SAĞLANMASI VE OPERASYON SÜRESİNCE KORUNMASI GEREKMEKTEDİR”

Başvuru süreci öncesinde dikkat edilmesi gereken hususları da kaydeden Uraloğlu, başvuru sahibinin inşa etmeyi planladığı hava kampüsü için yer seçimini yaparken, ilerleyen süreçte inşa edilecek yapılaşmaların iniş kalkış operasyonlarını olumsuz etkilememesi için mânia kriterlerinin korunabileceği alanların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

Hava kampüslerinde yapılması planlanan sabit kanatlı hava aracı operasyonlarının emniyetli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve hava kampüslerin etrafındaki maniaların büyümesi nedeniyle hava kampüslerinin kullanılamaz hale gelmesini önlemek için hava kampüslerinin çevresinde maniadan arındırılmış bir hava sahası oluşturulmalı. Sabit kanatlı hava araçları tarafından kullanılacak hava kampüslerinde mania kriterlerinin sağlanması ve operasyon süresince korunması gerekmektedir.

“KURUMA SUNULACAK RAPOR OLUMLU DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE HAVA KAMPÜSLER AÇILABİLECEK”

Bakan Uraloğlu, hava kampüsü inşa etmek isteyenlerin ilk olarak yer belirlemesi gerektiğini belirterek, seçilen yerin iniş ve kalkışlara elverişli olması gerektiğini açıkladı. Uraloğlu, SHGM’ye yapılan başvurunun ardından işleyen süreç hakkında da bilgi vererek, “Genelkurmay Başkanlığı başvurunun ulusal güvenliğini, valilikler ise kampüslerin insan ve çevre açısından etkilerini denetleyecek. Rapor olumlu değerlendirilirse hava kampüsler açılabilecek.” diye konuştu.

"İŞLETMECİLERİN İZNİ ALDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 3 YIL İÇİNDE HAVA KAMPÜSÜ YAPIMINI TAMAMLAMASI GEREK"

Uraloğlu, ayrıca işletmecilerin izni aldığı tarihten itibaren 3 yıl içinde hava kampüsü yapımının tamamlaması gerektiğinin altını çizerek, bu sürede yapılmayan kampüslerin izinlerinin işleme gerek kalmaksızın iptal edilebileceğini söyledi.

"ZARARLI BULUNAN KAMPÜSLERİN İZİNLERİ İPTAL EDİLEBİLECEK"

Ticari amaçlı kullanılacak kampüslerin izinlerinin bir yıl süreyle geçerli olacağını ve her yılın sonunda iznin uzatılması gerektiğini de bildiren Uraloğlu, ticari amaç dışındaki şahıslara ait 5 bin 700 kilo altı kalkış ağırlığına sahip sabit kanatlı hava araçlarının park edileceği kampüsler için izin uzatma şartı gerekmeyeceğini belirterek, “Zararlı bulunan kampüslerin izinleri ise SHGM tarafından iptal edilebilecek.” dedi.