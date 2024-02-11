Abdulkadir Uraloğlu: Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı'nın ön proje çalışmalarını tamamladık Sakarya'da yeni nesil akıllı demir yolu bakım araçları teslim törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 22 yılda demir yollarına 22,1 milyar dolar yatırım yaptıklarını belirterek, "Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesinin ön proje çalışmalarını tamamladık" dedi.

AA

Türkiye yeni yatırımlar kazanmaya devam ediyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'da İsviçre Devlet Demiryolları için üretilen Yeni Nesil Akıllı Demiryolu Bakım Araçları Teslim Töreni’ne katıldı.

Uraloğlu, konuşmasının başında İstanbul Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmalarını yapılan saldırıya tepki gösterdi.

"Bu saldırıyı ben şiddetle kınıyorum"

Bir seçim sürecinde olunduğunu ve bu süreci demokratik bir yaklaşımla yürüttüklerini belirten Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

Maalesef bunu zehirlemeye, sabote etmeye çalışanlar var. Dün akşam saatlerinde maalesef Küçükçekmece'de ki seçim çalışmaları sırasında düzenlenen bir saldırıyla bu seçim süreci sabote edilmeye çalışılmıştır. Sayın komisyon başkanımızın yine adliye sarayında bahsettiği konu maalesef gündeme gelmiştir. Ama buna ne kadar hazırlıklı olduğumuzu da hep beraber göstermiş oluyoruz. Bunların bir sonuç alamayacağını, emellerine ulaşamayacaklarını hepimiz biliyoruz, böyle inanıyoruz, yolumuza da böyle devam ediyoruz. Allah'ın izniyle bunlar başarılı olamayacak. Buna müsade etmeyeceğiz. Bu saldırıyı ben şiddetle kınıyorum. Ve orada yaralanan vatandaşımıza da acil şifalar diliyorum.

Son 22 yılda Türkiye'nin dört bir yanında çok sayıda yatırım ve proje gerçekleştirildiğinin altını çizen Uraloğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde demiryollarını 2002 yılından itibaren başlattığımız gelişim hamleleriyle öncelikli sektör olarak belirledik. Demiryolu hatlarımızın limanlara, havaalanlarına, lojistik merkezlere bağlantısını sağlayarak demiryollarımızı kombine taşımacılığa uygun yeni bir anlayışla ele aldık.” diye konuştu.

Uraloğlu, projelerle sadece doğu-batı hattında değil, kuzey-güney kıyıları arasında da demiryolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hale getirmeyi planladıklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, son 22 yılda demiryollarına ise 22,1 milyar dolar yatırım yapıldığını ifade ederek, "Demiryollarımızın tamamını elden geçirdik ve yeniledik. Tarihi İpek Yolunun canlandırılmasını amaçlayan ‘Bir Kuşak Bir Yol’ girişiminin en önemli halkasını oluşturan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını inşa ettik. Bu proje ile birlikte Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demiryolu ulaşımını mümkün hale getiren Marmaray ile Londra’dan Pekin’e kadar en güvenli, kısa ve ekonomik uluslararası demiryolu koridorunu oluşturduk" şeklinde konuştu.

"Demiryolu hat uzunluğumuzu 28 bin 590 kilometreye yükselteceğiz"

Uraloğlu, 2002 yılında 10 bin 948 km olan demiryolu ağını 14 bin 165 kilometreye çıkardıklarını belirterek, şunları kaydetti:

Ülkemizi sıfırdan hızlı trenle buluşturarak 2 bin 251 kilometre hızlı tren ağı inşa ettik. Ankara-Eskişehir, Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Karaman ve Ankara-Sivas Hızlı tren hatlarını hizmete sunduk. Şimdi de Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesini gündeme aldık ve ön proje çalışmalarını tamamladık. Süper hızlı tren hattımızın güzergah uzunluğu 344 kilometre olacak. Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indirmeyi planlıyoruz. Ayrıca Gebze’den Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçerek İstanbul Havalimanı’na ve son olarak Çatalca’ya ulaşacak Kuzey Marmara Hızlı Tren hattı projesini de planlarımız arasına aldık. 2053 Ulaştırma ve Lojistik ana planı ve yol haritamızla, hızlı tren hizmeti alan il sayımızı; Ankara-İzmir, Mersin-Adana-Gaziantep, Halkalı-Kapıkule gibi tüm hızlı tren projelerimizi tamamladığımızda 52'ye çıkartacağız. Demiryolu hat uzunluğumuzu da 28 bin 590 kilometreye yükselteceğiz.

"Kalkınma yolu ile bölgemiz için hayati bir bağlantıyı tesis etmiş olacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin uluslararasındaki en önemli projelerinden birinin de Kalkınma Yolu Projesi olduğunu belirterek, "Projeyle; Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden Irak’ın güneyinde inşa edilmekte olan FAV Limanına gelecek yüklerin, bin 200 km’lik çift yönlü otoyol ve demiryolu inşa edilerek Türkiye'ye ulaştırılmasını planlıyoruz. Buradan da ulusal ağımıza bağlayarak limanlarımıza ve diğer ülkelerle sınır geçişlerimize ulaştıracağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesiyle Güney Asya ve Orta Doğu'yu; Avrupa, Kafkasya ve Kuzey Afrika’ya yeni bir güzergah üzerinden bağlayacaklarını belirterek, "Bu projenin hayata geçirilmesiyle, kuzey-güney yönünde bölgemiz için hayati bir bağlantı tesis etmiş olacağız. Bu koridorun ülkemizden Avrupa’ya demiryolu geçişi 2 bin 88 km olacaktır. Önemli bölümü halen işletmede olan güzergahın 130 kilometresini de yeni inşa edeceğiz" diye konuştu.

"Demiryolu ağımızı yerli ve milli demiryolu endüstrimiz ile taçlandırdık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hayata geçirdikleri tüm projelerde yerlilik ve millilik hususlarını ön planda tuttuklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

Ülkemizdeki demiryolu ulaşım ağımızı geliştirirken bir diğer hedefimiz de dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve yeni teknolojilerle donatılmış yerli demiryolu sanayisini geliştirmekti. Bu noktada demiryolu ağımızın gelişimindeki tüm başarıları yine aynı dönemde gelişen yerli ve milli demiryolu endüstrimiz ile adeta taçlandırdık. Devlet eliyle yapılabilecek her türlü yasal düzenlemeleri yapıp özel sektörün önünü açtık.

Bakan Uraloğlu, Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023 yılının ilk milli elektrikli tren setlerinin de hizmete alındığı, yüzde 70 yerlilik oranı ile üretilen yerli ve milli sürücüsüz metro aracının raylara indirildiği, ilk yerli ve milli metro sinyaliyazisyon sistemlerinin kullanılmaya başlandığını bir yıl olduğuna dikkati çekti.

"Milli Banliyö Tren Seti Prototip araç üretimi çalışmalarımız devam ediyor"

Uraloğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

Ülkemizin saatte 160 km hıza sahip 'Yeni Sakarya' ismini verdiğimiz ilk Milli ve Yerli Elektrikli Tren Seti Projemizde, 2 prototip seti tamamlayarak hizmete sunduk. Seri üretime başladık, 2030 yılına kadar bu tren setlerinin sayısını 56’ya tamamlamayı planlıyoruz. Saatte 225 km hıza sahip Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Projesinde de tasarım çalışmalarında son aşamaya geldik. 2024 yılında prototip üretimin tamamlanmasını planlıyoruz. Eskişehir 5000 Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi Projesi’nde de prototip imalatını tamamlayarak raylara indirdik. Milli Banliyö Tren Seti Prototip araç üretimi çalışmalarımız devam ediyor.Milli tren vizyonu ile milli banliyo ve hızlı tren projesinde cer motoru, cer konvertörü ve tren kontrol yazılımını da TÜBİTAK-RUTE ile birlikte TÜRASAŞ markalı olarak geliştiriyoruz. Ve artık Kayseri’de faaliyet gösteren başka bir özel şirketimiz ASPİLSAN tarafından yüzde 51 yerlilik oranıyla üretilen ilk ihtiyaç aküsü bataryalarına sahip metro araçları da kullanacağız.

"Ülkemize 7 milyon euro değerinde katma değer sağlayacaklar"

Uraloğlu, Türk firmalarını neleri başarabileceklerini bugüne kadar hayata geçirdikleri proje, ürün ve eserlerle gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

ÖZBİR’de onlardan bir tanesi… Gaziray Milli Banliyö Projemiz için; taban sistemi, yan duvar kaplamaları sürücü masası alt ve üst etekler ve boji bağlantı elemanları üretimini ÖZBİR yaptı. Milli Elektrikli Tren Seti Projemiz için sürücü masası ve üst etekler üretimini de gerçekleştiren ÖZBİR bu projelerdeki önemli paydaşlarımızdan biridir. Ayrıca 17 yıldır demiryolu sektöründe kazandıkları tecrübe ve 6 farklı ülkede bitirdikleri işlerle ülkemize büyük katkılar sağladılar. İsviçre Devlet Demiryolları için üretecekleri 8 yeni nesil Kataner Hattı monte ve demonte aracı ile 28 adet vinçli yol bakım aracı projeleri ile toplamda ülkemize 7 Milyon Euro değerinde katma değer sağlayacaklar.Türkiye Yüzyılı’na raylı sistem üreticileri arasında en üst sınıfta yer alarak başlamanın gururunu yaşıyoruz.

Bakan Uraloğlu, açılış töreninin ardından fabrikaya gezerek, yapılan araçların imalat yerlerini inceledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)