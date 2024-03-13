Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı için tarih verdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın 2026-2027 yıllarında hizmete alacaklarını söyledi.

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ensonhaber.com

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının tamamlanan Sorgun İstasyonu'nun açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu daha sonra Sivas’ta fabrika açılışına katıldı.

İncelemelerde bulunan Uraloğlu burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uraloğlu'na Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'ndaki çalışmalar soruldu.

Bakan Uraloğlu şu açıklamalarda bulundu:

"Biz ülkemizi demir ağlarla yeni baştan donatıyoruz. Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı projesi devam ediyor. 2026-2027 inşaallah hayata geçireceğiz. 3,5 saatlik bir seyahat süresinde seyahat etmiş olacağız."

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