Abdulkadir Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2 saat 45 dakika olacak Hızlı tren ağının Karadeniz'e ulaştırılacağını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'daki projelerle ilgili basın toplantısı düzenledi.

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İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün Samsun'a ziyarette bulundu.



Bakan Uraloğlu, sabah saatlerinde geldiği kentte önce Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda ilk olarak yeni terminal binası sunumuna katıldı.

Uraloğlu, daha sonra ise Samsun Valiliğini ziyaret etti.

Ziyaret öncesi Valilik Anı Defterini imzalayan Uraloğlu, beraberindeki heyet ile birlikte valilik makam odasına geçti, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Uraloğlu daha sonra, Samsun-Çarşamba Havalimanı yeni terminal binası, Samsun Şehir Hastanesi bağlantı yolları ve Yeşilkent Kavşağı inşaatları konularında Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'nde basın açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, ilk olarak havalimanında yapılan çalışmalardan bahsederek şu ifadeleri kullandı;

"Samsun'un ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz"

Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine projelendirdiğimiz altyapı yatırımlarında bakanlığımızın tek bir hedefi var; o da şehirlerimizin güvenli ve konforlu ulaşım ağını güçlendirerek insanımızın hayat standardını yükseltmektir. İşte bu kapsamda bölgenin en önemli projelerinden biri, Çarşamba Havalimanı'nın yeni terminal binası yapım işidir. Samsun’a gelir gelmez, Çarşamba Havalimanı’nda brifing aldık. İki yıl önce havalimanımızın mevcut terminal binasında bir revizyon yapmıştık. Mevcut iç hatlar giden yolcu salonunun kullanım alanını genişlettik. Ayrıca 25 yıllık mekanik, elektrik ve elektronik sistemlerin tamamını yeniledik. Sürekli büyüyen ekonomisi ile Samsun’un hava yolu taşımacılığında ticari ve uluslararası alanda ihtiyaçlarının arttığını çok iyi biliyoruz.

"Samsunumuz kabına sığmıyor"

22 yıl önce hava yolunu kullanan yolcu sayısı 175 bindi. Bugün yaklaşık 9 kat artışla 1 milyon 400 binin üstüne çıktı. Samsunumuz kabına sığmıyor maşallah. Çarşamba Havalimanı'nda daha büyük değişiklikler yapacağız. Yeni projemiz kapsamında; yeni iç hatlar terminal binasını 23 bin 463 metrekare alanda inşa edeceğiz ve mevcut terminal binasını dış hatlar terminal binası olarak düzenleyeceğiz. 17 bin 184 metrekare ilave ile apron sahasını genişleteceğiz. Proje kapsamında 4 bin 658 metrekare alanda yeni güç merkezi binası, 847 araç kapasiteli otopark inşa edeceğiz. Bağlantı yollarıyla birlikte yaklaşık 2 milyar liralık yapım maliyeti olan bu projenin ihalesini bir an önce yapacağız.

Ulaşımdaki yatırımlar

Samsun’da yapılan ulaşım yatırımlarına da değinen Uraloğlu, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü;

Karadeniz Sahil Yolu’nun bölünmüş yol olarak hizmete alınmasıyla birlikte hızla gelişmeye başlayan Samsun, gerek şehir içinde gerekse transit ulaşımda trafik yoğunluğu her geçen gün artan bir cazibe merkezi oldu. Bu nedenle Samsun’un büyüme hızına ve artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak yeni projeler üretiyor, dev yatırımlar hayata geçiriyoruz. 2002 yılından bu yana Samsun’un ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 73 milyar 391 milyon lira yatırım yaptık. 120 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 313 kilometreye, 119 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 375 kilometreye çıkardık. 3 bin 752 metre uzunluğunda 55 köprüsü vardı, bunu 17 bin 200 metre uzunluğunda 123 köprüye yükselttik. Bu yıl sonuna kadar 421 metre uzunluğunda 4 köprü daha inşa etmeyi planlıyoruz. Samsun’un 553 metre uzunluğunda tek bir tüneli vardı, ona 2 bin 325 metre uzunluğunda 2 tünel daha ekledik. Samsun Şehir Hastanesi bağlantı yolları ve Yeşilkent Kavşağı yapımı sürerken, Samsun-Bafra ve Samsun Çevre Yolu BSK Onarımı, Havza-Vezirköprü Yolu, Çarşamba-Ayvacık Yolu, Ladik-Taşova Yolu gibi 10 ayrı karayolu projemizin çalışmaları da devam ediyor.

Samsun Şehir Hastanesi’nin yapımı ile bağlantı yollarının yapımını da aynı anda yürütüyoruz"

Bildiğiniz üzere Yeşilkent Kavşağı, Samsun'u Ankara-İstanbul yoluna, oradan da Samsun Çevre Yolu’na bağlamaktadır. Bu kavşak, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Ankara-İstanbul bağlantısında bulunuyor ve Samsun’un merkez ilçeleri olan Atakum ve İlkadım arasında geçiş noktasında olması sebebiyle burada yoğun trafik yaşanıyor. Kavşak kollarındaki trafik yükünü de hafifletmek için kolları sıvadık. Proje kapsamında, 2 adet 172 metre uzunluğunda altgeçit köprüsü, 2 adet 318 metre uzunluğunda ilave köprü ve 1 adet 29 metre uzunluğunda üstgeçit köprüsü bulunuyor. Ayrıca 9 km uzunluğundaki kavşak kollarının onarım ve yapım işlerini de gerçekleştiriyoruz. Samsun başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nin sağlık alanındaki ihtiyaç duyduğu bin 103 yataklı Samsun Şehir Hastanesi’nin yapımı ile bağlantı yollarının yapımını da aynı anda yürütüyoruz. Yolumuzu Samsun Çevre Yolu’na iki noktadan bağlanacak şekilde projelendirdik. 5,3 km uzunluğundaki yolumuzu 2 x 3 şeritli, bitümlü sıcak karışım standardında bölünmüş yol olarak inşa ediyoruz. Proje bünyesinde; 1 adet farklı seviyeli kavşak ve kavşak içerisinde 204 metre uzunluğunda 1 adet köprü de bulunuyor. Bu yıl yolumuzun 2,2 kilometrelik kısmını tamamlamayı hedefliyoruz.

Samsun-Ankara hızlı tren projesi

Samsun-Ankara hızlı tren projesi hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı;

Bildiğiniz üzere yüksek hızlı tren ağını tüm Türkiye'de daha da yaygın hale getiriyoruz. Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Eskişehir-İstanbul ve Konya-Karaman hatlarının ardından en son Ankara-Sivas Hızlı Tren hattımızı açmıştık. Şimdi Hızlı Tren ağımızı artık Karadeniz'e ulaştıracağız. Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı ile önce Kırıkkale'den Çorum'a sonra da Samsun'a hızlı tren getireceğiz. Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası karayoluyla 7 saat süren seyahat süresi 2 saat 45 dakika olacak. 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demiryolu projesi de gündemimizde. İnşallah bu yıl içerisinde onun da proje çalışmalarını başlatacağız. Samsunlu kardeşlerimiz bizden bir şey daha bekliyor. Samsun Batı Çevre Yolu’nu yatırım programına aldık. Hedefimiz 2024 yılı içerisinde ihalesini yapmak.”

"Samsun için daha yapacak çok işimiz var"

Gördüğünüz gibi Samsun’un turizm faaliyetlerini, tarımını, sanayisini geliştirecek yatırımların önünü açacak ulaşım projelerini bir bir hayata geçirdik, yenilerine de devam ediyoruz. Bizim Samsun için daha yapacak çok işimiz var. Biz hizmet için siyaset yapıyoruz ki, şehirlerimiz gelişsin, ülkemiz gelişsin, vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakabilsin. Şimdi önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ile Samsun’a yakışan büyük projeler hayata geçirdik. Kendisine Samsun’a kazandırdığı eserler için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan kardeşimizle de çok güzel bir seçim dönemi geçireceğimize inanıyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinde de Samsun Büyükşehir Belediyesiyle birlikte bütün ilçe belediye başkanlıklarını Cumhur İttifakına kazandıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)