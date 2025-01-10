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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Aydın - Denizli Otoyolu Açılış Töreni düzenlendi.

Törende açıklamalarda bulunan isimlerden biri de Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu oldu.

Bakan Uraloğlu, açıklamalarında Aydın-Denizli Otoyolu'nun Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi turizm merkezlerini ziyaret edecek yerli ve yabancı turistlere de çok daha hızlı ve konforlu seyahat imkanı sağlayacağını ifade etti.

2025 YILINA GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ VURGUSU

Kapıkule'den başlayıp, Marmara ve Ege bölgelerini kateden kesintisiz otoyol ağını tesis eden Aydın-Denizli Otoyolu'nun resmi açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık olarak otoyolun açılışıyla 2025 yılına güçlü bir başlangıç yapmanın heyecan, mutluluk ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

"BÖLÜNMÜŞ YOL AĞIMIZI 2025 YILINDA 30 BİN 18 KİLOMETREYE ULAŞTIRACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 2025'in Türkiye Yüzyılı'na yakışan, ülkenin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınası estirecekleri bir sene olacağını aktaran Uraloğlu, açıklamalarının devamında şu sözleri sarf etti:

Elbette tamamını burada sayamayacağım ama şu anda 29 bin 730 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı 2025 yılında 30 bin 18 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğumuzu ise 32 bin 267 kilometreye ulaştıracağız. Eskişehir'de milli elektrikli lokomotif imalat ve elektrik sistemleri fabrikası, Sakarya'da milli elektrikli tren seti imalat ve test fabrikası, Sivas'ta ise milli raylı sistem araçları parça imalat fabrikasının temellerini atacağız.

"ÇERKEZKÖY-KAPIKULE TREN HATTINI DA İNŞALLAH 2025 YILI SONUNDA HİZMETE ALACAĞIZ"

Gazipaşa Yat Limanı'nı açacağız, 150 yat kapasiteli Aydıncık Yat Limanı'nın altyapı çalışmalarını tamamlayacağız. Avrupa'da ilk kez uygulanacak. 'Eş zamanlı bağımsız üçlü paralel pist operasyonları' uygulamasını da 17 Nisan'da İstanbul Havalimanı'nda devreye alacağız. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattını da inşallah 2025 yılı sonunda hizmete alacağız.

"OTOYOLUMUZ BÖLGEMİZİN EKONOMİSİNE CAN SUYU OLACAK"

Aydın ve Denizli illerinin, kadim ticaret yollarının kesiştiği, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında önemli bir köprü vazifesi gören şehirler olduğunu dile getiren Uraloğlu, bölgenin ulaşım altyapısının, daha önceleri hayata geçirilen İstanbul-İzmir Otoyolu ve İzmir-Aydın Otoyolu ile önemli ölçüde güçlendirildiğini ifade etti.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamının trafiğe açılmasıyla bu bölgedeki ulaşım ağının gücüne güç katmış olduklarını vurgulayan Uraloğlu, son olarak şöyle konuştu: