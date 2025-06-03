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Bayrama sayılı günler kaldı...

İnsanlar tatil için kimisi memleketine kimisi tatil beldelerine doğru yola çıkmaya başladı.

Bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde Kurban Bayramı tatiline yönelik alınan tedbirlere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"HIZ SINIRLARINA ÖZELLİKLE DİKKAT ETMELİYİZ"

Bakan Uraloğlu, vatandaşların güvenli şekilde yolculuk edebilmesi için tamamlanan hazırlıkların detaylarını şu sözlerle anlattı:

Milletimizin sevdikleriyle bir araya gelme sevincini yaşadıkları bu özel günlerde sizlerin aracılığıyla, tüm vatandaşlarımıza trafik güvenliği konusunda önemli bir mesajı da iletmek istiyorum.



Bayram coşkusunu gölgede bırakabilecek kazaların önüne geçmek için trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu konuda sizlerin kamuoyunu bilgilendirme gücü toplumsal farkındalığı artırmada elbette çok kritik bir rol oynamaktadır.



Bölünmüş yolların bütün kesimlerinde hız sınırının saatte 110 km olduğu gibi yanlış bir algıya kapılmamaları, keskin virajlar, yüksek eğimli yollar gibi alanlarda, hız sınırlarına özellikle dikkat etmeleri gerektiğini belirtmek isterim.

"ŞOFÖRLERİMİZ LÜTFEN YORGUN OLARAK YOLA ÇIKMASINLAR"

Yine yorgunluk ve uykusuzluk, trafikte en büyük risklerden biridir. Şoförlerimiz uykusuz ve yorgun olarak lütfen yola çıkmasınlar. Yolda sık sık mola versin ve dinlensinler. Özellikle uzun mesafeli seyahatler için, araçlarının bakımlarını ve lastik kontrolleri gibi her türlü tedbiri mutlaka alsınlar.

"2 KÖPRÜDE GEÇİŞLER ÜCRETSİZ OLACAK"

Vatandaşlarda yollarda geçireceği vakitlerde güvenliği ve huzuru sağlamak bizim için önemli. Bakanlık olarak vatandaşlarımızın güvenle seyahat edebilmeleri için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğü işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak. Sorumluluğumuzdaki toplam 68 bin 600 km yol ağımızda 7/24 görev başında olacağız.

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA HİZMET VERECEĞİZ"

18 bölge müdürlüğümüz, 123 şube şefliğimiz, 16 tünel ve bakım şefliğimiz, 25 otoyol şefliğimiz ile Türkiye'nin dört bir yanında hizmet vereceğiz.



Ankara - Kırıkkale ve devamındaki yollar, İstanbul-İzmit, Eskişehir-Bursa, Afyon-Konya, Denizli-Muğla, Samsun-Sarp ,Akçay-Balıkesir, Aydın-Kuşadası, Elazığ-Malatya, Elazığ-Diyarbakır gibi güzergahlar yoğun trafik beklenen güzergahlar. Bu güzergahlarda yoğun önlem alacağız.



Özel yük taşıyan araçlara sınırlama getireceğiz. Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar için taşıma izin belgelerini 5 Haziran'dan 9 Haziran'a kadar vermeyeceğiz. Bayram tatilinde yol ve bakım çalışmalarını zorunlu olmadıkça durduracağız.

"BAYRAM TATİLİNDE YOL VE BAKIM ÇALIŞMALARINI DURDURACAĞIZ"

Özel yük taşıyan araçlara sınırlama getireceğiz. Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar için taşıma izin belgelerini 5 Haziran'dan 9 Haziran'a kadar vermeyeceğiz. Bayram tatilinde yol ve bakım çalışmalarını zorunlu olmadıkça durduracağız.

"KURALLARA UYMAYAN OTOBÜS İŞLETMELERİNE İDARİ İŞLEM UYGULADIK"

Yollardaki trafik işaretlerini kontrol edip eksiklikleri giderdik. Kirlenen levhaları temizledik. İki yönlü yollarda tüm levhaları standartlara uygun hale getirdik. Karayolları Genel Müdürlüğü resmi web sitesinde yol durumunu güncel tutacağız.



Otobüs bileti bulma ve fahiş fiyat mağduriyetlerini gidermek için yolcu taşımacılığı denetimleri artırdık. Kurallara uymayan otobüs işletmecilere 11 milyon TL'lik idari işlem uyguladık.

BAZI ULAŞIM HATLARI ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy metro hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban ücretsiz hizmet verecek.

"HERKESİN KURBAN BAYRAMI'NI KUTLUYORUM"